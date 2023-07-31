煤氣「職涯縮影」計劃：讓年輕人經歷求職、培訓、工作考驗，提升職場技能！

煤氣公司策略及創新總監暨商務總監-香港公用業務馮文傑（前排右三），頒發職涯縮影計劃證書予2022至23年度參與學生，勉勵同學努力向目標邁進。

下周三（8月9日）是大學聯招JUPAS放榜，應屆畢業生將迎接人生另一階段。為協助學生作好生涯規劃，煤氣公司舉辦「職涯縮影」計劃（Career in a Nutshell），為中四至中六學生安排多元化職場體驗，包括面試技巧分享、工程訓練，甚至餐桌禮儀等，讓他們在大學選擇科目或職業志向時更好地裝備自己。

新一屆職涯縮影計劃將於今年9月展開，共有90位來自9間學校的學生獲挑選參加。

近年Z世代開始陸續加入勞動市場，他們往往被批評缺乏溝通能力。「有僱主反映，有年輕員工入職僅3天後便失聯，最後從其母口中，才得知他決定離職。」資深人力資源顧問周綺萍稱，現時不少年輕人習慣使用手機、電腦等，故面對面的溝通能力較薄弱，對答技巧不足，有些甚至不敢與面試官有眼神接觸。「他們亦比較被動，不會主動詢問；應變及處理問題能力也不高，遇到問題時傾向選擇逃避。」

2022至23年度職涯縮影計劃首度加入智慧倉庫工作實習，參加的同學都覺得煤氣公司倉庫非常現代化，而且井然有序，打破對倉庫的刻板印象。

計劃度身訂造 及早裝備自己

為提升年輕人的職場技能，煤氣公司自2018年起推出職涯縮影計劃，為中四至中六學生度身訂造全方位職場培訓，內容包括企業參觀、燃氣知識工作坊、項目管理技巧、面試技巧等。務求在一個學年內，讓同學經歷求職、培訓、工作考驗等多個職業生涯階段。

煤氣公司的集團培訓及發展部助理總經理方啓承指出，計劃可提升學生的溝通能力，「我們會為同學們進行模擬面試，給他們實戰經驗。又設計在煤氣公司的智慧倉庫進行工作實習和餐桌禮儀單元，前者加強他們處理問題和與他人合作的能力，後者則提升社交技巧。」

他期望計劃可培養年輕人對能源行業的興趣，增強對未來職涯規劃的信心。

去年有5間學校共59位學生參加職涯縮影計劃，7月初剛完成計劃並進行閉幕禮。

就讀浸信會呂明才中學中四學生簡杏而指出，活動讓她體驗大企業的職場環境。「印象最深刻是在智慧倉庫實習，本以為貨倉工作是辛苦的體力勞動，但原來裏面很先進，有很多人性化設計，如使用自動導引運輸車（Automated Guided Vehicle），減少員工彎腰工作，做到以科技改善工作環境。」

浸信會呂明才中學藍秋蘭老師非常鼓勵學生參加，「煤氣公司為計劃投放很多資源，計劃為期一年，對學生的職涯規劃很有幫助，有學生參加計劃後對工程大感興趣，升大學時更選讀工程系。」

就讀聖公會鄧肇堅中學的中四學生陳子盈表示：「於項目管理技巧工作坊中，導師講解了不同的商業思考及運作模式，提升我們的解難能力，對於想修讀商科的我很有幫助。」

職涯縮影計劃安排同學學習切割及接駁喉管等工序，同學們熱衷參與，完成後很有成功感。

提升解難能力 添工業學認識

另一位同校中五學生林柏希也有同感，「參加計劃後使我對工程業的認識增加不少，原來工程不只是計數，背後還有很多學問，如在煤氣公司學習切割及接駁喉管等專業工序後，才知道煤氣工程並不簡單，每個細節也須高度注重。」

職涯縮影計劃安排同學到餐廳實習餐桌禮儀，提升他們的交際及溝通技巧。