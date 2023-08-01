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01/08/2023

大腳踢爆假巨富

#退休 #理財
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

　　唔知點解（其實我知嘅，哈哈哈！ ），小弟對「金融才俊」呢個形容，非常之反感。

 

人靠衣裝，不少老千「金融才俊」深懂此道，故必以華爾街精英裝扮作藍本。

 

　　事實，觀察金融世界幾十年，先而自己投資路上血跡斑斑，再而七十年代尾已曾任「倫敦金經紀」，故對於金融圈內的藏污納垢，理解比普通人多。

 

我四十多年前曾任倫敦金經紀，對各種金融騙局手法，有一定掌握。

 

　　簡單形容，金融世界，由華爾亍到全球各大金融中心，皆是一個合法與非法混合劏水魚的大千世界！

 

　　現實情況，你唔識，抵你俾人劏。不過就算你識，也一山還有一山高，可能會遇上馬多夫這級數的「騙精」，仍有機會被劏，除非，你乜都唔「投資」！

 

　　事實上，金融世界之內設計出的所有「投資產品」，本質一如所有商品，目的只有一個——賺你的錢！

 

金融產品設計原意，是賺你的錢，並非為你賺錢！

 

　　絕大部份散戶懵然不知，金融世界之內，根本冇人有興趣替你搵錢，但全部人，都有天大的興趣——搵你的錢！

 

　　不過，永遠冇投資顧問/基金經理會赤裸裸話你知：「老友，我的存在，正是用一切合法或非法手段斬你的呀！」

 

　　反之，全部皆包裝成「金融才俊」，一身名牌衣服，身光頸靚，出入名車，此外，公司更必定揼巨資裝修到金碧輝煌，俾人發過豬頭炳印象。

 

　　一切一切， 皆因要「如果水魚」入信——我好掂！

 

全球金融中心，皆是合法及非法「劏水魚」的大千世界。

 

 

　　不可缺少一招，是利用傳媒塑造形象，邀請記者採訪自己。若遇上入世未深的記者仔就正嘞（現今香港，全部新記者只得萬多月薪，當然屬呢類！ ），俾少少甜頭佢哋（例如禮物或紀念品）以作討好，然後在訪問中大吹特吹，講到自己及公司業務會飛天！

 

　　當然，更高手的會用點錢在相關媒介落廣告，令記者更加容易交代！

 

　　各位，每逢打開網上、電子或印刷傳媒，凡見到啲「三件頭」男士，或「行政套裝」女士，雙手叉胸，扮英明神武款的，千祈要小心！

 

　　無他，因太多空心老倌借傳媒做假像上位，故此，涉「金融才俊」的訪問，小弟一律以另類眼光視之，睇睇佢又搭個乜嘢「雞棚」引無知散戶入局！

 

　　介紹大家睇今期福布斯財經雜誌，此集團專報導全球國際級巨富，任何人一旦登上封面，等於印咗張非常有公信力的「我好掂」卡片，自然，所有銀行都想與佢做生意，甚至貸巨款俾！

 

正路或邪門金融界人士，皆渴望成「福布斯」雜誌封面，因有「一登龍門」效應也。

 

　　呢呢，正因咁，不少「空心老倌」都以能登上福布斯封面為最大目標。

 

　　不過，一如米芝蓮，你估想入榜就入榜？若我亂咁捧你的話，等於自拆招牌，有冇咁蠢？

 

　　福布斯因財雄勢大，故可養無數高質素記者專負責起底，飛勻全世界也在所不惜。兼且，雜誌運作多年，在金融圈線路縱橫，假「超級巨富」想飛得過佢哋上天落地監測網？天真啲卦！

　　間中，福布斯會作「示範表演」，超級詳盡做逐層「剝面具」故事，非常精彩。

 

　　睇到呢類故事，本地傳媒人個個羨慕到口水流，因凡專業者都皆希望擁有無限資源去大腳踢爆假象，再警惡懲奸！

 

 

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