著數｜yuu 一連三星期狂派2億積分！玩遊戲搶100分／用APP搶低於半價優惠！邊張信用卡賺10倍yuu分？

DFI 零售集團旗下的 yuu 積分獎賞計劃向來受歡迎，全因涵蓋惠康、萬寧、7-11、Pizza Hut、肯德基及宜家家居等人氣品牌，儲積分超方便；最近又推出「yuu 全城瘋狂抓 JETSO」活動，由即日起至 8 月 17 日一連 3 星期以不同著數優惠大派 2 億 yuu 分，最簡單是玩遊戲搶積分，每日可獲高達 100 yuu 分！繼續睇其他「yuu 全城瘋狂抓 JETSO」詳情。

Yuu著數01｜每日玩小遊戲搶100 yuu分

yuu 會員於活動期間只要更新 yuu App，登入到「yuu 捕獲 JETSO 咪走雞」遊戲界面捕捉「咪走雞」，每日即可獲得高達 100 yuu 分！要留意，「霸王雞」會於每日指定時段內出現，若成功捉到「霸王雞」，更可獲額外 yuu 分！

詳情︰https://m.yuurewards.com/3PTzvgf

Yuu著數02｜每日早上 11 時大派激抵著數 盡享低於 5 折優惠

小遊戲以外，yuu App 在活動期間每天 11am 向會員提供激抵著數，只要大家進入「yuu 著數」頁面，便能以 800 yuu 分或低於 5 折的積分，兌換零食飲品、個人護理產品、家居用品及小食甜點等指定產品，而且每天更新限時優惠！

Yuu著數03｜用恒生enJoy卡消費賺高達10倍yuu分

用指定信用卡一樣有著數！大家於「yuu 全城瘋狂抓 JETSO」活動期間，以恒生 enJoy 卡於特約商戶如美心、KFC、Pizza Hut 及 PHD 消費，單一簽賬不只可獲贈高達 6 倍 yuu 分，若登記了「恒生信用卡簽賬獎賞」並於指定簽賬類別消費滿 $3,500，更可額外再賺 4 倍 yuu 分，即共高達 10 倍 yuu 分！要留意，這優惠只限已綁定至 yuu 奬賞計劃的恒生enJoy卡，包括enJoy Visa 白金卡及 enJoy 消費卡。

詳情︰https://m.yuurewards.com/3pGPR1c