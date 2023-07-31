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31/07/2023

8月片單｜15套新上電影、劇集推介！戲院睇教主盧瀚霆誤入神秘島 / 古天樂、張智霖、吳鎮宇鬥戲！Netflix大熱劇集：許光漢誤執紅包要冥婚、打工仔變殭屍前都要追KPI

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Text: Sammy Leung

　　進入8月，夏天一時狂風暴雨、一時天氣很熱，令到有時不少人寧願留在室內或者家中，好好避暑。其中一個避暑好方法就是涼著冷氣看電影或者是煲劇，所以又要說說今個月有甚麼電影、劇集可以看了今次一共會介紹15套電影及劇集，會有Disney+、Netflix、黃Viu 推介！

 

【8月片單｜新上映電影推介】1. 鬼咁多大屋 - Haunted Mansion：迪士尼系列！爆笑驅鬼

 

　　暑假當然要看喜劇，今個暑假迪士尼推出了喜劇《鬼咁多大屋》由奧雲韋遜、珍美李寇蒂斯、謝拉力圖等主演，故事講述有兩母子入手了一間大屋，但之後先發現這間屋很猛鬼，屋內更有很多陰魂不散的鬼。他們找來不少人來驅魔，包括吹水的神父、水晶球靈媒、導遊和鬼屋專家等等，到底他們如何出盡法寶驅鬼？

 

圖片來源：《鬼咁多大屋》

圖片來源：《鬼咁多大屋》

圖片來源：《鬼咁多大屋》

圖片來源：《鬼咁多大屋》

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：2023年8月3日

 

【8月片單｜新上映電影推介】2.電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉 - Doraemon the Movie: Nobita's Sky Utopia：重拾童心之選

 

　　多啦A夢是陪伴大家長大，所以第二套要推介的是《電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉》，大雄有一天在天空發現一座神秘島嶼，所以多啦A夢就利用法寶帶大家去神秘天空島探險！之後竟然發現了天空島其實是夢幻樂園「帕樂達國」，當中更藏了一個天大秘密。如果大家想重拾童心，不妨去看一看。

 

 

即睇預告片︰

 

上映日期：2023年8月3日

 

下頁即睇ERROR幫你調查鬧鬼事件+男神李炳憲、朴敘俊爭奪物資

 

 

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