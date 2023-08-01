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01/08/2023

學業忙無人陪 逾7成港童運動量不達標 親子運動 助提升快樂程度

#三葉球 #健康 #運動量 #小童群益會
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　　【晴報專訊】疫情後港人更注重健康，但有調查發現，本港逾7成兒童的運動量未達世衞標準，主因是學業繁忙、家中空間不足和無人陪伴。另有半數受訪兒童稱「很想」或「幾想」與父母一同做運動，調查亦顯示，經常進行親子運動可令彼此關係更密切，兒童的快樂程度和生活狀況滿意度亦更高。

 

劉翀（左二）呼籲各界協助兒童重拾或建立做運動習慣 （香港小童群益會圖片）

 

　　按世衞建議，5至17歲的兒童及青少年平均每天應累積最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動。小童群益會今年1至4月訪問了801名6至17歲兒童及青少年會員，結果顯示約72.7%受訪兒童的運動量未達世衞標準，更有61.8%兒童屬「不活躍」或「低級活躍」。另有38.5%受訪兒童承認做運動的時間比疫前減少，運動量符合世衞建議的兒童比率只有27.3%。

 

逾半兒童 想和父母做運動

 

　　調查反映約半數受訪兒童稱「很想」或「幾想」與父母一同做運動，約46.7%人同意親子運動有助建立運動習慣，經常進行親子運動的兒童，親子關係亦更親密、快樂程度和生活狀況滿意度更高。此外，有53.4%兒童期望增加體能活動及做運動時間，但「功課繁忙」、「家中空間不足」及「無人陪伴」均是阻礙他們做運動的因素。

 

有親子進行新興運動「三葉球」後，增進了彼此了解和溝通。（香港小童群益會圖片）

 

　　現年9歲的Anson稱，平日較少機會與父親相處，最多只是談及功課和考試，疫情時接觸到新興的「三葉球」後，父子每日一同做1小時運動，過程中增進了彼此了解和溝通。

 

促學界平衡學習體育時間

 

　　香港小童群益會總幹事劉翀稱，「親子運動與兒童的快樂程度、生活狀況滿意度和親子關係親密度呈正向關係」，鼓勵家長多陪伴子女做運動，藉此增進親子關係。他又呼籲各界協助兒童重拾或建立做運動習慣，學界亦應平衡學習、考測與體育活動的時間等。

 

轉載自: 晴報

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