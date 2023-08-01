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01/08/2023

歌后李玟CoCo設靈獲眾星送別 丈夫Bruce及兩名繼女出席 甄妮哽咽致辭：令我好心痛

#甄妮 #Bruce #李玟 #殯儀館 #李美林 #Coco #一代歌后
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　　【晴報專訊】一代歌后李玟（CoCo，原名李美林）上月5日於瑪麗醫院離世，終年48歲，家屬昨日為CoCo假香港殯儀館設靈，現場有過百中港台傳媒守候，大批CoCo歌迷在炎熱天氣下，於殯儀館外排隊數小時，只為等候入場送別偶像。

 

靈堂布滿鮮花，橫匾寫上「永遠懷念一代歌后李玟」。

 

　　李玟大姐李秋林、姐夫及二姐李思林昨日先到殯儀館打點，惟未見CoCo母親。李思林為CoCo歌迷開放公祭時段外，亦安排網上直播追思會，大會播放多位藝人的悼念片段，包括劉德華、成龍、張學友及鄧紫棋等。只見靈堂布滿鮮花，中央擺放CoCo笑容滿臉的遺照，靈柩前擺放CoCo母親及姐姐送上的心形花牌。CoCo摯親坐在家屬席，而CoCo丈夫Bruce及兩名繼女亦出席，但被安排坐第二行。

 

CoCo陽光般的溫暖笑容，永遠留在歌迷心裏。

 

Bruce與兩名女兒現身。（網上截圖）

 

歌迷拉橫額向偶像道別

 

　　CoCo的前輩甄妮及好友蕭亞軒（Elva）在追思會上致辭，甄妮哽咽道：「（本來）今晚（昨晚）我同佢約咗食飯，就係依家，我好唔鍾意佢用呢個方式同我見面，我好嬲，我唔歡喜，佢令我好心痛。」她並以普通話說：「7月5日是我女兒（Melody）的生日，她（CoCo）選擇這一天離開我們，她跟我開了很大的玩笑…以後每一年的這一天，我是要做生日還是要做忌日？」而Elva淚流滿面指自己情緒低落時，CoCo一直安慰她：「她跟我說不管怎麼樣，就當她是大姐姐，她會保護我。」另外，追思會至尾聲時，靈堂上突然有女聲爆喊道：「佢害死我個妹！」隨後現場收音一度中斷。

 

甄妮帶女兒Melody到場。

 

李思林強忍悲傷致辭。（網上截圖）

 

蕭亞軒激動痛哭。（網上截圖）

 

　　除了甄妮及Elva，韓紅、李克勤、杜德偉夫婦及曾比特等到場送別，而張惠妹、莫文蔚、許志安及鄭秀文等大批藝人亦致送花牌。而昨晚六時起為歌迷拜祭的公開時段，下午二時已見歌迷在附近公園排隊等候，有人舉起橫額及旗幟向偶像道別。

 

CoCo母親及胞姊送上心形花牌。

 

歌迷在殯儀館外的公園等候送別偶像。

轉載自: 晴報

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