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裳色．惜裳
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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

01/08/2023

高調炫富已經out！今期流行Quiet Luxury：靠質料、手工打造低調奢華穿搭

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  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Bottega Venetta, IG@SuccessorFashion, Loro Piana, Mandarin Oriental, Bangkok, Noble Panacea, SCMP, Studio McGee, The Row

　　「Quiet Luxury 低調奢華」本不是新鮮事，近年歐美流行文化的推波助瀾下它再次被受推崇。正被熱烈討論的有關話題包括片集「Succession」主角平凡不起眼的造型，每件單品的價格都可能高於普通人全身衣著總值！另一近期熱話是Gwyneth Paltrow 因滑雪事故而出席法庭，八卦重點不在案情之上反而是她的上庭造型，每件單品實而不華非常低調但價格絕不簡單！

 

 

 

 

　　Quiet Luxury 概念是「講究購物習慣，投資優質單品」！賣的是個人品味，而不是財力顯示，優質製作且高價位的單品講求質感細節，不張揚非常低調，你會看到高級質感面料、精細手工及俐落輪廓，要看小衣牌才知道它是什麼品牌！再直白一點形容……「低調奢華」的單品就是看不見logo的奢侈品！它會讓人不禁打量同時又需要領會的低調穿著方式，識貨之人懂的自然懂！

 

 

 

 

　　Logomania 擁躉可能會大惑不解：「花這麼多錢買名牌，卻顯示不到自己在穿名牌？！」 這很值得我們思考！服裝上明顯的品牌標誌能夠讓我們於0.4秒內對穿衣者的背景及品味有所印象，不管時尚與否，直接發出的信息是：穿衣者是個有購買能力的人！而在沒有顯露品牌標誌的情況下，若然一個人與其服裝都能散發出高級時尚氣質，這種獨特的吸引力就是Quiet Luxury 低調地帶出穿衣者的本事！這沒有好壞高低之分，畢竟穿著是個人選擇如何表達自己的一種方式。

 

 

 

 

　　經歷疫情及長久的快時尚審美疲勞，愈來愈多人有貴精不貴多、低調不炫富的購物及衣著傾向！其實除了服裝，我們也可以透過低調奢華原則拓展出一種精緻的生活方式！以品質和過程為重點去策劃生活空間，例如以色調、質感、線條、圖案去美化家居；享受烹飪過程或細心品嚐食物的味道；優先考慮天然成分和優質配方的護膚品...等等，享受過程和沉浸於精緻低調的氛圍，比炫耀財富更具內涵且有益身心！

 

 

 

 

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