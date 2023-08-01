搶人才｜麥當勞推香港限定管理文憑！由客服至餐廳管理都有，潛質組員有機晉升餐廳總經理？

人手不足成為不少食肆拓展的一大挑戰，就算是大型連鎖店，疫情後一樣面對人才難求的問題。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩（左三）表示，該公司是香港飲食界首間開辦屬資歷架構第5級課程的企業。（受訪者提供圖片）

瞄準年輕人重視學習新事物，香港麥當勞其中一個留人才方法，是為具潛力的員工提供《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》培訓。香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，仍在招聘人手，今年內將會推出計劃爭取少數族裔人才。

香港麥當勞現時有逾1.5萬名員工，黎韋詩強調仍需要積極爭取及挽留人才。麥當勞一向有以長工及兼職員工來增加人手的靈活性，而員工來自不同背景、擁有不同學歷，包括DSE文憑試畢業生、家庭主婦或退休人士等，而餐廳經理可說是一間餐廳的靈魂人物，讓不同背景的同事共融合作。

涵蓋7單元 涉餐廳管理客服

黎韋詩指出，《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》（QF Level 5）課程，獲得香港政府資歷架構認可，有助員工覓得及建立自己的理想和目標，同時獲得專業認可資歷。有關課程為期30個月，內容涵蓋7個單元，包括業務管理、人力資源、餐廳管理、部門領導、顧客服務、生產品管及值班。

上述課程兼顧理論與實踐，每個單元均設有考核，以確保與員工在修讀該課程後能達到標準。

她又稱，「以往員工需在公餘時間到其他院校就讀銜接課程，以取得學士學位。但現在可以累積經驗並晉升至餐廳總經理職位，即可在上班時間內修讀以上課程，獲取與學士學位同等資歷級別。」

黎韋詩表示，一般員工可從餐廳組組員做起，逐步晉升至值班經理、部門經理，累積一定經驗後，有機會晉升至餐廳總經理。現時共有222名餐廳總經理完成修讀課程，並且通過考核。

組員有機晉升餐廳總經理

麥當勞業務遍及全球超過100個國家及地區，本身亦設有漢堡大學供員工進修，現時的《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》是香港獨有的，其中兩個單元，包括餐廳管理及業務管理是來自漢堡大學。

而餐廳部門經理亦需要先修畢漢堡大學部分課程，才能晉身成為餐廳總經理。