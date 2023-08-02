  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

02/08/2023

首5月71宗釣魚電郵騙案涉半億元 警防騙演習 揭邀視像會議訂閱AI最易中招

#釣魚電郵 #AI聊天機械人服務 #香港互聯網註冊管理有限公司 #黃家偉分 #詐騙電郵
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】全球每日有約340億封垃圾電郵，即每人平均每日收到4至5封。據警方數字，今年首5個月錄得71宗釣魚電郵騙案，涉款半億元，期內最大宗為一名有機食品公司秘書按冒認上司的電郵指示，將780萬元轉往其他戶口。為加強企業應對，警方與香港互聯網註冊管理公司合辦釣魚電郵演習，發現有1成半參加者「中伏」，當中以偽冒視像會議邀請、訂閱AI聊天機械人服務、和IT部門核實密碼請求的電郵最多人「中招」。

 

電郵騙案的受害人數和損失金額呈下降趨勢，料與過濾技術提升、公眾意識加強、及銀行審查警覺性提高有關。

 

　　警方網罪科高級警司（網絡安全、法理鑑證及訓練）林焯豪表示，本地電郵騙案的受害人數和損失金額，自2019年起有下跌趨勢，由該年816宗降至去年的391宗，損失金額亦由25.4億元跌至7.5億元；今年首5個月共錄得71宗電郵騙案，較去年同期減54.2%，涉款則由4.1億大跌至5,090萬元，而期內最大一宗涉於今年4月，一名有機食品公司秘書接冒認為上司的電郵指示，將780萬元轉往其他戶口。

 

高級警司林焯豪稱，今年首5個月的電郵騙案總數，較去年同期減54.2%。

 

警方與香港互聯網註冊管理公司合辦釣魚電郵演習

 

近16%演習參加者上當

 

　　他相信，整體趨勢下降與過濾問題電郵的技術提升、公眾意識加強、及銀行對開設公司戶口的審查警覺性提高有關。但警方冀能繼續提高公眾警覺性，今年5至6月舉行第3次「釣魚電郵演習」，共186間公司逾1.03萬名僱員參與，兩者均較去年增逾2倍。

 

黃家偉稱企業員工應嚴守「零信任」，不應輕信電郵內容。

 

　　香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉分析，今年共1,645名參加者點擊進入警方特製的「詐騙電郵」連結，佔整體約15.9%，當中有475人點擊多於一封電郵連結；而有最少一名員工點擊電郵連結的公司則有114間，佔整體約61.6%，兩者比例分別較去年下降18.7和17.3個百分點。

 

僱員應嚴守「零信任」

 

　　在5類電郵主題中，邀請進行視像會議的電郵有最高的7.3%點擊率，其次是訂閱AI聊天機械人服務和IT部門核實密碼請求。

 

　　他指，騙徒會「漁翁撒網」向企業僱員發出詐騙電郵，員工應嚴守「零信任」原則，不應輕信電郵內容。網罪科網絡情報組高級督察吳柏慧強調，電郵內容如要求提供個人資料或突然改變滙款要求，應循電郵以外渠道向寄件者核實。

 

 

轉載自: 晴報

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#釣魚電郵 #AI聊天機械人服務 #香港互聯網註冊管理有限公司 #黃家偉分 #詐騙電郵
沒有相關資料。

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk