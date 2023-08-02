李玟化輕煙親友歌迷痛別；丈夫Bruce被罵「負心漢」吐心聲︰我一生都愛CoCo

【晴報專訊】一代歌后李玟（CoCo，原名李美林）上月5日離世，終年48歲，昨日於香港殯儀館出殯，靈柩奉移到火葬場火化。歌迷痛哭目送偶像，而CoCo丈夫Bruce則低調到達火葬場，期間他一度被歌迷指罵，他只低聲表示︰「I love CoCo, my whole life.（我一生都愛CoCo）」

（左二起）李秋林及李思林手捧CoCo遺照，一臉哀痛。

李玟的大姐李秋林、大姐夫何錦麟及二姐李思林昨早到殯儀館打點，甄妮及曾比特亦連續兩日到場送別。部分歌迷出席大殮儀式，殯儀館外亦有大批歌迷送別偶像，不少人掩面痛哭，場面哀傷。大殮儀式後，由李秋林及李思林捧著CoCo的遺照，而大姐夫、歌壇伯樂姚謙、甄妮、CoCo生前的工作戰友及摯友等共八人負責扶靈，眾人強忍眼淚，而現場不少人亦哭成一團。CoCo靈柩隨即奉移到柴灣歌連臣角火葬場火化，靈車駛離殯儀館時，沿路有過百粉絲目送，有人大叫「CoCo一路好走」、「CoCo我愛你」，不少歌迷亦情緒失控。李秋林、林思林及其他親友，則坐旅遊巴到火葬場。

甄妮與CoCo姐夫何錦麟等負責扶靈。（網上截圖）

至於昨早沒有在靈堂出現的CoCo丈夫Bruce，原來在靈車抵達前，已低調到達火葬場，送CoCo最後一程。火化儀式完結後，Bruce在保鑣護送下離開，有記者問Bruce有甚麼話想對CoCo說？他只低聲說︰「I love CoCo, my whole life.（我一生都愛CoCo）」Bruce一度被現場歌迷包圍，有憤怒的歌迷以普通話大罵Bruce「沒良心」、「把CoCo還給我」、「負心漢」等，他不發一言登車離開，亦有歌迷追住拍打Bruce的座駕，情況混亂。

Bruce離開火葬場時遭CoCo歌迷指罵，情況混亂。

房祖名留言悼「家姐」

而李思林在火化儀式後現身，不斷用紙巾拭淚，期間記者追問有關歌迷對Bruce的指罵，問到是否心痛妹妹愛錯人等，她未有回應，只躲在友人背後拭淚，情緒相當不穩。隨後，有旅遊巴接載歌迷到中環酒樓參與纓紅宴，李秋林、李思林則前後腳到場。因CoCo生前最錫歌迷，所以在喪禮過程中，胞姊特意讓歌迷有份參與，送別CoCo最後一程。此外，房祖名昨日貼出靈堂照，留言悼念「家姐」CoCo︰「一部分的我隨著你離開了，你就像太陽一樣溫暖，想念你就去聽聽你的歌，閱讀你的信息，聽你的語音，你說『Please不要故意去傷害別人，這個是很重要的。』要我傳揚善良…我盡力而為。」

大批歌迷送別CoCo，不少人難過痛哭。

靈車經過時，歌迷揮手道別。