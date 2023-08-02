從全球熱浪到華北暴雨，正視氣候變遷大國態度是關鍵

在北京，我正和一些學者談論氣候變遷問題之際，冷不妨整個華北地區受颱風影響，特大連場暴雨殺個大家措手不及。朋友表示，北京鮮少有受颱風影響，這真是50年難得一遇的暴雨，給我碰過正著。早前北京已處於40至45度高溫，其實全球正面對新一波的反常熱浪。在京城，不少人都在談論溫室效應，氣候變遷成為眾人關注的熱點。

(AP)



與此同時，加拿大也正在發生不尋常的山火，而美國南部和東南部遭受到的極端高溫和強風暴至少持續了一個月至今未休，聯合國秘書長古特雷斯形容我們已進入了「全球沸點」。我們對此應該不會感意外，過去有太多的預警和呼籲，但行動卻是這麼的缓慢。



中美兩國是全球最大的溫室氣體排放國，7月下旬拜登總統氣候特使克里到北京與中國總理李強會面，商討對氣候變遷應對的合作方案，可惜在中美緊張關係下，雙方的會談似乎沒有重大進展，還是各說各話。不過，如果看實際的數字，中國比美國看來更為努力，例如在2022年，中國在清潔能源領域投資達5460億美元，而美國投資則僅為1410億美元。



毫無疑問，一早工業化的發達大國在氣候變遷上負有更大的責任。可是，美國的態度是曖昧的，中國卻仍以發展中國家自居。最近，有環保團體就美國的熱浪呼籲拜登宣布「氣候緊急法」（climate emergency），但遭拜登拒絕，他並沒有減慢化石燃料的應用。而且還有消息指出一個共和黨的「2025計劃」（2025 Project），如果明年總統大選勝出的是共和黨中人，他們將推翻所有主要減排法案，他們認為氣候變遷這議題是個騙局。



畢竟，應付氣候變遷需要大家通力合作，大國如果不以身作側，並援助小國過渡到潔淨態源的話，我們只能眼巴巴看著氣候變遷摧毁人類家園。不過，我們也要明白在這場角力中，後發國家受到衝擊最大，有人提出「碳殖民主義」。



眾所周知，二氧化碳乃是氣候暖化的元兇，而煤碳石油等化石燃料，乃排放極高的二氧化碳，但這些化石燃料又是最便宜以及最方便能獲得的資源。因此，不少發展中國家至今仍然無法放棄煤碳發電，他們沒有像西方大國一樣，有足夠的財力和技術發展再生能源。



近年國際公民社會以「漂綠」（greenwashing）來諷刺富國的環保姿態，這意指那些富國領袖最愛玩綠色語言偽術，用此來包裝沒有實質內容的承諾，而且行動起來卻最善於耍出雙重標準的手段。



試想想，世界發展這樣不平衡，貧富國家之間差距這麼大，那又怎可一刀切並無差別要求所有國家，遵從由大國定立針對氣候變化的新規範？！舉個例子，「碳中和」（低碳經濟）現在是個潮語，富國最熱衷要求大家追求的目標。可是，請細想一下該目標背後所隱藏的不公平現象，便明白這只不過是個騙局。



早在十多年前，發展中國家已警告富國，不要攪「碳殖民主義」，強迫他們簽署赤裸裸的不平等協議，而不談任何援助及補償配套。過去發達國家盡情剝削發展中國家的資源來成就自己國內的發展，以更多的碳消耗去支撐更現代化的基礎建設，另方面卻把碳排量轉假到窮國去，而窮國則仍然停留在低度發展水平。



當發達國家已發展到高水平的物質建設和生活，而且到達樽頸位置，現在卻要發展中國家一下子和富國看齊邁向碳中和，他們如何能加強基建和提高生活水平？可是，發達國家想到的是在新能源革命中，怎樣掌握支配權和開拓更大的新市場，那麼，從碳中和政策上衍生的碳關稅，便是一種新貿易壁壘，發展中國家的高能耗產品將被迫退出歐美市場，打擊他們本已薄弱的經濟。



中國願意率先和應發達國家的碳中和目標，可能是它看到自己在發展中國家裏，更有條件參與這場低碳競賽，可以進一步擴大在歐盟的市場，而且有機會代表發展中國家，加入制定這場碳中和的遊戲規則，總比任西方國家宰割好。



換言之，正視氣候變遷也需兼顧公平的問題，大國扶助小國來打這場扙實在是刻不容緩。