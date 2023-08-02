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02/08/2023

美食博覽2023 | 8月中開鑼！最平$10入場！重開試食環節／$1搶梅酒、呂宋芒／買花膠送鮑魚？附入場時間表、門票、優惠券連結

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Text: Louise Yuen

　　第 33 屆美食博覽將於 8 月 17 至 19 日在會展舉行，場內主要分為公眾館和尊貴美食區，並設有多個展館，當中最受注目要數尊貴美食區，今年新增「醇酒．醉人」主題及「韓味道」專區，而場內亦一如以往提供多個會場限定及 $1 快閃優惠，讓大家瘋狂掃貨！美食博覽以外，同場更有家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽，實行一張門票行勻 3 個展，最平 $10 入場！

 

　　疫情後的首個美食博覽，場館今年將全面開放飲食，大家終於可以除下口罩盡情試食！必去「尊貴美食區」和公眾館的「美食薈萃廊」，前者以「醇酒．醉人」（Wine Whisky Wonderland）為主題，帶來各地醇酒佳釀，亦特設「韓味道」（K-Food）專區，讓大家跟上韓國最新飲食潮流；後者則雲集多個知名品牌及環球特色的美食餐飲，像本地首創的手沖松露奶茶、以新鮮水果蓉手工製造的水果味寬管粉，以及本地研發無酒精啤酒等都是一大亮點。

 

（圖片來源︰香港貿發局）

（圖片來源︰香港貿發局）

 

【3大展覽位置】

 

　　●    美食博覽

　　-    公衆館︰展覽廳 1、3C-D 及大會堂展廳

　　-    尊貴美食區︰展覽廳 3B

 

　　●    家電‧家居‧博覽︰展覽廳 3F-G

　　●    美與健生活博覽︰展覽廳 3D-E 及展覽館 3 大堂

 

（圖片來源︰香港貿發局）

 

$1快閃搶呂宋芒、梅酒！官網率先睇優惠券

 

　　美食博覽的重頭戲當然不少得 $1 快閃優惠，多個參展商預告今年將有低至 $1 的安心米、和牛漢堡扒、原個菲律賓呂宋芒、CHOYA清新梅酒、九記燒賣、龍蝦金湯脆米／金湯素翅等，數量有限，有快有手慢無！美食博覽官網（按此）最近也集合了不同參展商的優惠券，由安記海味買花膠送鮑魚、好棧$10 現金券、$20 美心冰皮月餅（兩個裝）至加錢換購購物手推車都有，出發前記得鎖定心水優惠。

 

（香港貿發局官網截圖）

 

第 33 屆美食博覽

地址︰灣仔博覽道 1 號香港會議展覽中心

開放日期︰2023年8月17至19日

開放時間︰10am-10pm、8 月 21 日     10am-6pm（關閉前45分鐘停止售票及進場）

網址︰www.hktdc.com/event/hkfoodexpo/tc

 

美食博覽公眾館+家電‧家居‧博覽+美與健生活博覽 2023 門票詳情︰

 

　　●    門票：每位 $30

　　●    套票連尊貴美食區︰每位 $36

 

註︰於支付宝（票務合作夥伴）、01 空間電子門票銷售平台、 全線 7-11 及 OK 便利店及八達通 App 有售，或於會場入口收費站以八達通即時付費入場。另，8 月 19 日之套票可於當日上午 10 時至下午 5 時參觀美食商貿博覽 及 香港國際茶展（展覽廳 5）

 

　　●    上午進場票：每位 $10（於 2023 年 8 月 17, 18 及 21 日期間中午 12 時前進場）

　　●    晚間進場票：每位 $10（於 2023 年 8 月 17 至 20 日期間下午 6 時後進場）

 

註︰只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。如參觀即日的尊貴美食區，需另付追加票價 $10。

 

 

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