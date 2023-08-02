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02/08/2023

內房股最壞時刻未過？！

#理財 #內房股 #三條紅線 #688 #1109
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　上日提到，當「房住不炒」遇上世紀疫情之後，莫說炒賣，現在連剛性需求也好像消失了。內地房地產市場雖然不致於一潭死水，但需求疲弱，信心不足就是鐵一般的事實了。

 

　　因此，上周舉行的政治局會議，已經不再提「房住不炒」。明顯地，內地房地產市場現在的供求關係是「供過於求」。會議指出，要適時調整和優化房地產政策。

 

　　我自己的估計是，變成房地產企業緊箍咒的「三條紅線」也有望放寛或暫不嚴格執行，但這是十分重大的決定，估計還需要一段時間醞釀和辯證，才有望實現。

 

　　但前天發改委率先頒佈了「關於恢復和擴大消費的20條措施」。不過，在房地產政策方面仍然十分空泛，只是重申要優化房地產政策，並根據不同需求，不同城市推出有利房地產市場平穩健康發展的政策舉措，加快研究構建房地產業新發展模式。

 

　　上次提到，我的姊妹Lucy一聽到政治局會議傳出有利消息，就馬上WhatsApp我，跟我分析和分享她對內房股的看法。

 

　　「這次是否反映內房股最壞的時刻已過？整體內房股真的很低殘，我很想選一隻去博十倍升幅呢！妳說有機會嗎？」Lucy給我很多$的表情符號。

 

　　「嗯，即使到了這一刻，我也不敢斷定內房股最壞的時刻已過。如果妳說，個別跌到『不似人形』的內房股是否可以一博，我的信心也不大。」

 

　　「啊，原來妳對內房股看得這麼淡？！」

 

 

　　「也不是淡不淡的問題。我只是相信，那些因為自己經營不善，過度借貸而弄至這個田地的房企，政府是不會主動打救的。優化之後的政策，也不會特別利好他們。整個地產市場或許會回暖，置業者的信心或許會改善，但這需要時間。所謂遠水不能救近火，那些債台高築的房企仍然需要自己去解決負債過高的問題。」

 

　　「嗯，我明妳的意思了，即是那些『紅線股』始終不宜沾手？但那些財政較健全的房企就可以趁低吸納？」Lucy搶著說。

 

　　「哈哈，妳果然明白我的心意。如果妳想博內房股，仍然不宜選那些跌了九成的公司去博十倍升幅。如果最終她們捱不過這一關，她們的股價可以再跌九成的。反而選一些質素較佳，最重要是財政穩健，沒有跌入『三條紅線』的房企會較安全呢！」

 

　　「我記得妳最喜歡的，主要是兩隻國企的內房股？」

 

　　「果然有關注我的建議，是的，現階段較為適合的只有中國海外（00688）和華潤置地（01109）。其他房企，可能要等進一步的政策，或等地產市場復甦才博吧！」

 

　　「明白！」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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