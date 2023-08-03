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03/08/2023

港人新聘印傭 須多付$5000招聘費 印尼落實新政 請人成本升至$2萬

#印傭 #中介費
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　　【晴報專訊】印傭中介費勢大增，僱主料需多付3成開支。印尼人力仲介公會昨稱，已獲印尼政府授權切實執行印傭「零收費」政策，即本港僱主需全數承擔印傭的招聘費及行政費，即需多付4,000至5,000港元。若港人拒付，印尼當局有權不允印傭來港。有外傭中介估計，日後聘用新來港印傭成本將升至2萬元，料2至3成僱主「轉會」請菲傭，間接搶高薪金。惟有僱主質疑，印尼未列出新增收費細項，有「獅子開大口」之嫌。

 

（資料圖片）

 

　　目前本港有14萬名印傭，助港人家庭釋放不少勞動力。惟印尼人力仲介公會昨稱，已獲印尼移工保護局授權，落實去年9月執行的印傭「零收費」政策。公會主席Saiful Mashud指，香港僱主日後須全數承擔印傭的招聘費，金額相當於傭工1個月工資，即約4,000至5,000港元；至於印傭培訓費則續由傭工及當地政府承擔。他指，雖然拒付暫無罰則，但印尼當局有權不讓印傭來港。

 

Saiful Mashud

 

　　印尼勞工中介協會（香港及澳門）副主席伍斯傑指，全港有半數中介及僱主仍用舊合約，而政策已即時生效，港人僱主若堅拒付，「便不可能請到家傭」。他指，港人僱主現需付外傭驗身、保險、來回機票及赴機場交通費，新增招聘費涉印尼招募中心的開支。

 

　　伍解釋，當地招募中心會將印傭檔案傳送予香港中介，再予僱主揀人，當印傭獲聘，即要付費予當地中心，以處理申請不同文件涉及的行政費、人力成本及利潤。對招聘費是否劃一，伍稱，涉印尼不同中介公司及其香港夥伴的內部協議，只能估算費用。而本港中介若收取費用之後，無轉交印尼，也會遭受停牌處分。

 

　　香港僱傭代理協會主席張結民指，本港月均有3,000至4,000名新來港印傭，預計新政策下每月有2,000人受影響。惟本港不乏中介，包括其公司已遵守「零收費」政策，故「不會無印傭用」。他相信，約1至2成僱主會轉請菲傭。

 

料3成人轉聘菲傭 薪金或搶高2成

 

　　香港僱傭公會主席陳東風指，新聘一名印傭需1.5萬至1.8萬元，新政策要求港方付9,000元，當中一半由本港中介支付，另一半由僱主支付，即比現時多付4,500元，令成本暴升至最少2萬元，較過去增近3成。他估計，2至3成僱主轉請菲傭，菲傭薪金或漲1至2成；但已在港印傭因不受新政策影響，勢更受歡迎，薪金看漲。他指印尼中介很團結，且有當地政府支持，估計1至2周內「塵埃落定」。香港外傭仲介公司負責人廖翠蘭批評，新加坡及台灣當局均力抗印尼「零收費」政策，最終無法落實，促港府表態，又質疑印尼政策是要保證當地中介「有錢賺」，她擔心印傭中介費飈升後「仲有無人請」。

 

　　家傭僱主協會主席容馬珊兒質疑，印尼方面未列出新收費細項，是「獅子開大口」。她指近4成本港僱主已退休，難付高薪請人，印尼變相要港人「養當地中介」。

 

　　勞工處指，一向有就外傭「零收費」詳情與印尼總領事館保持溝通，也就近日情況向對方了解，強調港府已明確向印尼表明，調整政策應避免令港僱主聘用成本大增。印尼駐港總領事館至截稿前未回覆。

 

轉載自: 晴報

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