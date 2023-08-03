的士三隧劃一25元 清晨西隧過海增5成 林世雄：分流明顯 駕駛者：下月開學見真章

【晴報專訊】政府昨晨收回西隧，三隧實行「633」收費，的士劃一收25元。運輸署數字顯示，昨晨及早上繁忙時間分別多5成及2成的士用西隧，運物局局長林世雄認為，的士分流作用較明顯，料日後實施分時段收費的「644」更能改善交通。但有駕駛人士指，過海時間雖有縮短，但時值暑假車流減，下月開學才見真章，繁忙時間擠塞估計難以避免。

的士昨晨經西隧往香港明顯增加

政府昨凌晨收回西隧，與東隧短暫停運5分鐘更新系統後，三隧正式實施「633」收費。運輸署表示，昨晨7至10時繁忙時間，整體過海雙向車流約為4.4萬架次，與實施「633」前相若，西隧車流升約3%，紅隧和東隧則分別跌4%和1%，其中清晨及繁忙時段分別多5成及2成的士使用西隧。

紅隧過海快7至8分鐘

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠稱，昨晨8時試從紅隧往港島，再經西隧回九龍，紅隧過海時間比以往快7至8分鐘，但紅隧因僅2線行車，各線車輛「楔入去」成樽頸，加上西隧「易通行」未實施，仍要停車繳費，同樣拖慢車流，加上未開學，車流少過平時。署方則稱，相信周日西隧實施「易通行」後，行車會更暢順。香港的士小巴商總會理事長周國強稱，的士劃一收費後，港島西上班的乘客不必再繞經紅隧。

林世雄昨晨視察後稱，的士分流作用較明顯。

林世雄昨晨視察後稱，的士分流作用較明顯，但強調「633」僅過渡，到第二階段實施「644」時更明顯，亦不認為會出現「三隧齊塞」。

不過，香港汽車會會長李耀培認為，三隧容量漸見飽和，全港主要道路在繁忙時間均塞，除非興建第4條海隧，否則單靠調整收費無法解決。他稱，三隧完全劃一收費可避免車主為省錢而兜路，有助疏導流量，惟政府一直擔心增市民駕車意慾，但隧道費僅駕車過海成本之一，若考慮油費及泊車費，「如非必要，車主一定唔揸車」。



