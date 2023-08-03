港機場客運量料明年底前完全恢復 國泰：缺人手運力減 料供求平衡票價始回落

【晴報專訊】跨境旅遊逐步復甦，機管局主席蘇澤光昨在國際航空論壇致辭時指，機場客運量已經回復至疫前約60%，料明年底前完全恢復。惟國泰航空行政總裁林紹波表示，全球航空業人手短缺，難加開航班，公司運力料年底回復至疫前70%，明年才能夠全面復甦，相信屆時國際航空供求平衡後，高昂票價會回落。財政司司長陳茂波則說，已預留2億元培訓物流及航空人才，形容香港航空發展「一片光明」。

機場客運量已回復至疫情前約60%，料明年底前完全恢復。（資料圖片）

蘇澤光指，第三條跑道在去年11月投入運作，待所有支援設施明年底完工後，機場吞吐量有望增半，每年服務1.2億人次乘客及應付1,000萬公噸貨運量。而機場客運量已回復至疫情前約60%，料明年底前完全恢復。

蘇澤光

陳茂波：港航空發展「一片光明」

惟林紹波稱，全球航空業正面對人手嚴重短缺，如日本機場因人手不足，無法加開香港來往日本航班。

林續稱，目前航班供應未能滿足旅客需求，且燃料成本增及通漲，因而推高票價，料今年底國泰運力回復至疫情前70%，並在明年全面復甦，相信屆時供求平衡後，票價有望回復正常；旗下廉航香港快運（HK Express）的運力則已超出疫情前水平。

陳茂波則謂，機場客運量在2020年已增至7,000萬人次，貨運吞吐量達4.2噸，隨着疫後國際航空活動量升，大灣區航空服務逐步恢復，香港將加強與國際及鄰近地區聯繫，政府已預留2億元培訓物流及航空人才，冀吸引年輕人入行，且歡迎海外人才來港發展，形容香港航空發展「一片光明」。

內地國際航空市場 復甦節奏快

旅遊促進會總幹事崔定邦說，即使香港入境旅客數量自2015年起不斷下跌，仍有信心在數年內恢復至以往水平。

至於內地，中國民航局總飛行師萬向東提到，亞太地區受政策開放較慢等影響，國際航空需求恢復尚不足70%，但中國國際航空市場復的甦節奏快，國際旅客運輸量已經恢復至2019年同期約5成。其中國際客運的每周航班量，亦由5%增至50%。