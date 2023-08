姜濤首場個人演唱會開鑼！唱《我只在乎你》冧姜媽

【晴報專訊】姜濤首次個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,昨晚在亞洲博覽館開鑼,全場幾近爆滿。騷前「姜糖(姜濤粉絲)」準備各式應援及布置,又在場外舉燈牌高叫「good show」,聲勢浩大。姜濤昨晚以一頭銀髮配合中國風黑白造型登場,獻唱新歌《濤》揭開序幕;他跳舞時躺在白布上,由多名舞者在白布後托起,營造凌空視覺效果,十分特別。及後,姜濤唱出《作品的說話》、《Master Class》,以及鄧麗君歌曲《我只在乎你》,他指因姜媽經常播《我只在乎你》,所以他從小聽到大,昨晚特地獻唱此曲送給媽媽。

姜濤以一頭銀髮的新造型示人。

姜濤又談到個唱主題由來︰「製作團隊問我嘅時候,我kick咗好耐,可能過去一年都係kick下kick下,創作方面無乜靈感。其實創意就係我個名『濤』,因為過去一年,無論個人同團隊經歷好多浪濤,我都希望我好似水一樣,可以有一萬種形態,去接受唔同批評同指點。」





姜糖在騷前聚集,高舉燈牌為偶像打氣。