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03/08/2023

姚焯菲MV點擊拋離鍾柔美！同日出歌被指大細超，Yumi歌迷代出頭

#Chantel #鍾柔美 #YUM #y2k還襯我麼？ #這個姿態 #姚焯菲
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　　【晴報專訊】姚焯菲（Chantel）上月22日與同屬愛爆音樂旗下的鍾柔美（Yumi），同日推出新歌及MV。Chantel的新歌《這個姿態》MV，落重本到日本東京取景，換足七個造型；而Yumi的《y2k還襯我麼？》MV則在香港取景，二人的排場被指有明顯差距，惹來公司大細超之嫌。

 

Chantel的全新造型，擺脫以往甜美公主風格。

 

　　現已返回新西蘭繼續升學的姚焯菲，在《這個姿態》MV中形象大改造，由過往的純情乖乖女，改走型格成熟路綫，更獲安排在東京鐵塔下、日本街頭、公園等取景。深受公司寵愛的Chantel最近更成為雜誌封面人物；同時獲小菲象（粉絲）於巴士站燈箱賣廣告，宣傳攻勢凌厲，MV上架不到半個月，已錄得逾114萬點擊率。日前Chantel於IG留言答謝樂迷︰「做到呢個新嘗試已經好滿足啦！大家記得要繼續留意同支持聲夢嘅歌啊，我哋會繼續努力㗎喇。」

 

Chantel在東京鐵塔下取景，相當揼本。(YouTube截圖）

 

Yumi粉絲代偶像出頭

 

　　另一邊廂，鍾柔美推出第三首單曲《y2k還襯我麼？》，MV在溜冰場、彩虹邨和九龍城街頭取景，換了三個造型，有指待遇跟Chantel有天淵之別。而MV至今點擊率僅得13萬，有Yumi粉絲認為公司宣傳度不足，令成績未如理想，留言代偶像出頭︰「沒有買廣告，成績比其他新人毫不遜色」、「呢度每一個view都係代表我哋支持，絕無水份」等，以表達不滿。

 

Yumi推出最擅長的跳唱歌，可惜網上反應一般。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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