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04/08/2023

ERROR四子擔正《陰目偵信》！肥仔梁業大膽要求奪黃正宜熒幕初吻！保錡求周家怡包養

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　　【晴報專訊】「宇宙天團」ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡主演的偵探懸疑電影《陰目偵信》，將於下周四上映。ERROR日前三缺一接受訪問，肥仔自爆對DJ黃正宜（阿正）虎視眈眈，拍攝接吻場面時要求假戲真做；而保錡繼續找靚姐姐求包養，最新對象是同片拍檔周家怡。

 

（左起）肥仔、阿Dee及保錡不時互窒。

 

ERROR四子一同做主角，齊齊進軍大銀幕。

 

　　梁業與何啟華在《陰目偵信》中有多場動作戲，肥仔抱怨拍攝時無替身，吳保錡聞言踢爆他︰「你喺現場話唔使替身㗎！你話做新一代洪金寶吖嘛，你講得出呢啲嘢，人哋就唔準備㗎啦！」阿Dee亦笑指肥仔樂做接班人︰「左手一支郭生（郭富城）嘅棒，右手一支洪生（洪金寶）嘅棒。」保錡繼續笑說︰「你睇下我，我係垃圾嚟㗎，人哋咪幫我準備（替身）囉。」問肥仔是否有信心做新一代洪金寶？他突然謙虛說︰「暫時無！今次我最難忘係喺貨櫃場戲，一手被敵人掟咗去隔籬。（邊個舉得起你？）有三個威也師傅同時扯起我，仲要係行內最大隻嘅師傅。」

 

193在片中擁有異能。

 

阿Dee拍動作戲拉傷肌肉

 

　　拍動作戲受傷在所難免，阿Dee表示有場戲他要在天台飛簷走壁，再飛出大廈，「雖然我有替身，但自己都做咗幾次，飛出去來來回回。當時我用手護頭，因為有機會撞到，但個肚縮一縮，橫膈膜入邊嘅肌肉內側扯傷咗。我嗰晚好飲恨，當我意識到個動作點樣做先好睇嘅時候，我就整傷，跟住無辦法再上陣，超唔開心，只能夠用之前拍咗嘅take。」保錡則自言受傷全因肥仔，「我被肥仔壓住咗隻腳，肥仔太重，我左腳韌帶本身撕裂咗，拍完個shot之後，就觸發舊患。」肥仔聞言反駁︰「喂，你屈我，你嗰日無話係我整㗎喎！」保錡說︰「傷都係其次，如果有得claim番錢就好嘞。」

 

未知阿正可有被肥仔奪去熒幕初吻？（資料圖片）

 

　　談到戲中的感情線，肥仔語出驚人，他透露跟黃正宜有談情戲之餘，更有咀嘴鏡頭︰「我覺得真係正，我要求真咀，佢（阿正）唔制之嘛！」阿Dee笑說︰「我都覺得如果真咀，會辛苦咗阿正。」最後是否借位錫錫？肥仔未有正面回答，只笑說︰「佢怯吖嘛，我咪一嘢『車』埋去！（係咪熒幕初吻？）唔講呢啲！」

 

保錡求周家怡包養

 

　　提到《陰》片女主角周家怡，三子不約而同希望跟女神拍感情戲。鍾情靚姐姐的保錡拍攝《極度俏郎君》時，曾揚言求宣萱包養，今次他又向周家怡埋手，「失敗咗就下個㗎啦，無理由咁長情，依家拍呢套戲就係周家怡，拍下一套再搵個新嘅！」談及《陰》片的女角譚旻萱（Mandy）及郭思（Suey），肥仔搞笑說︰「Mandy好大隻，平時有約佢打籃球。」保錡講笑說︰「友誼波好多人都打㗎啦！」場面搞笑。

 

三子均渴望與周家怡拍感情戲。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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