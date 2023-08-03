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03/08/2023

又熱又濕！踏入生暗瘡高峰季節！背部爆瘡易留疤痕，男人比女人更高危？嚴重會影響情緒

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　　夏天又濕又熱，更是暗瘡爆發高危季節。有皮膚及性病科專科醫生指，近年全球暗瘡患病率呈升勢，有研究指近半數患者除了面部「爆瘡」，身體軀幹亦受暗瘡困擾，以上背部最為高危，且往往造成大面積疤痕，當中男性比女性更易受身體暗瘡困擾。部分患者或因情緒困擾，過於焦慮進一步令皮膚狀況惡化，形成惡性循環。

 

陳湧醫生指，暗瘡治療方案眾多，且副作用不一，患者宜與醫生商討找出合適策略。

 

　　暗瘡令人儀容受損，甚至可能影響情緒。皮膚及性病科專科醫生陳湧指，當皮膚上毛囊被堵塞，便會形成暗瘡，「堵塞成因與皮脂分泌增加、毛囊過度角化、炎症或丙酸桿菌感染等相關。」除了生理因素外，自然環境也會影響暗瘡形成，陳解釋︰「暗瘡除會受遺傳、肥胖、皮膚類型及飲食等因素影響，溫度、濕度、光照及空氣污染也會促進其形成，印度有調查發現44.5%患者均在夏季接受更多陽光照射，導致症狀加劇。有研究亦指，中國南方的暗瘡患病率較北方高，原因亦與潮濕及溫暖氣候有關。」

 

半數面部暗瘡患者 身體也爆瘡

 

　　而根據全球疾病負擔研究系統分析，2006至16年期間，暗瘡患病率增加了5.1%。除面部暗瘡外，不少患者亦受身體長暗瘡而困擾。陳指，有研究顯示約48%至52%的面部暗瘡患者，身體會同時「爆瘡」；而男性有身體暗瘡比例略高於女性。

 

　　陳指，身體暗瘡多為非炎症性粉刺、炎症性丘疹、膿皰，及位於胸部或背部的結節，「非炎症性粉刺會導致黑頭及白頭粉刺出現，炎症性丘疹則會令患處明顯發炎、毛囊壁破裂，可能導致疤痕。」

 

影響情緒 易抑鬱焦慮

 

　　陳補充，身體暗瘡或造成大面積疤痕，有研究指逾半身體暗瘡出現在上背部，其次為上胸部、下背部、肩部、上肢及頸部，「不少人會忽視身體暗瘡情況，實際上背部爆瘡者留疤情況很常見。」

 

　　除外觀影響外，暗瘡也會導致情緒健康出問題，陳指有研究發現暗瘡患者易有抑鬱、焦慮、自尊心下降、自我形象差、感孤單等困擾，且會導致惡性循環，「當情緒差，患者更易受壓，而暗瘡引發的焦慮也會進一步惡化皮膚狀況。」他說，因暗瘡治療方案眾多，且副作用不一，患者宜先與醫生商討，以找出合適治療策略。

 

 

轉載自: 晴報

 

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