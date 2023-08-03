香港經濟復甦要自求多福

與消費資料相結合的方法和形式稱為消費模式。過去幾年，在新冠肺炎疫情影響下，無論是全球或香港經濟都受重創。各行各業為了生存，紛紛轉型求出路；大眾消費模式也有所改變。例如市民比以往有更長時間留在家中，減少購買非必要產品，轉而對家居用品及電器要求增長，以及對健康產品有更大需求。

有數據顯示，近五成香港市民在疫情下減少外出用餐次數，改為在家用餐，令食肆堂食時間減少，對飲食業帶來巨大衝擊，同時也掀起外賣熱潮，到如今疫情消失，而但外賣風氣不減，令不少飲食業轉型，把重心放在送餐和外賣服務上。

另外，如今市民已習慣網上購物，網上消費日益普遍，網上購物平台在疫情期間銷量已持續高企，營業額遞增四倍以上，如今進攻網絡市場，已成為最新商機。網上購物的好處，在於可以全天候營業，不受開店關店影響，難怪更多商家開始採用線上線下並行營運的經營模式。

猶記得2003年3月香港爆發「沙士」疫情，旅遊業率先重創，香港經濟疲弱不振，當時港府向中央建議開放內地居民來港旅遊，刺激本港經濟和旅遊業盡快復甦。結果2003年7月28日港府開放自由行 擴至49個內地城市推行，很多內地旅客紛紛來港購物消費，刺激香港的旅遊、零售、飲食及服務業等。

自由行推行後， 2003年訪港旅客為1554萬人次，2018年增至6515萬人次；訪港旅客消費額方面，2003年僅335億元，2018年飆升至3281億元。穩定的內地旅客數目和持續增長的消費金額，給香港帶來無限商機，刺激本港經濟增長。

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在三年疫情期間，本港零售和旅遊業走入低谷，當疫情過去，內地和香港恢復通關，自由行旅客再次重臨，應有助香港經濟復甦。但事實並非如此。據入境處最近數據顯示，上月有452萬人次香港居民經陸路管制站前往內地，人次按月增一成，但是同期只有173.9萬人次內地訪客經陸路來港。可見中港兩地的消費模式又有了新的變化。

或說港人通關後，大批湧入內地，是「報復式」的境外消費，沒有旅遊三年，跑到境外「爆玩」、「爆吃」，主要目的是解放心理壓力，作為恢復正常的起手式。而內地旅客則轉為深度遊，也就是更著重體驗式旅遊，以歷史及文化為吸引力，不重視吃喝玩樂和購物。這在長遠來說或會對旅遊業有好處，但短期而言，未能刺激本港經濟。

財政司長陳茂波日前在網誌提到，港人在通關後北上消費情況明顯增加，而內地旅客來港的消費模式也有變化。如今很多港人一到周末便「北上」消費，同時內地訪客減少兼且不再「食買玩」，令香港經濟復甦舉步為艱。現時全球經濟放緩和利率上升，仍對香港的經濟前景構成風險。

畢竟現時香港的經濟離疫情前的水平仍有一段距離，各行業的人手有待補充。香港還需在多方面鞏固實力，特別是消費模式有待改變，製造更多商機，而不能再依賴內地旅客的自由行，並且制定長遠發展藍圖，做足準備防範外部因素衝擊，使經濟繁榮景象得以持續。尤其是內地經濟在第一季之後開始受壓，出口和進口貨值同時下降，港人更要自求多福。