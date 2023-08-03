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03/08/2023

學識AI做個知識型地產代理！美聯善用科技ABC！6大轉型心得，提升銷售效率

#美聯物業
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　　在AI新浪潮下，不少行業反思如何善用技術改善業務流程，摒棄落伍的管理思維，推動人力變革，令團隊上下都增值轉型，提升生產力。地產代理美聯物業藉6大轉型方向（見表），運用新科技改善運作，提升客戶體驗，同時面對行業的挑戰與競爭。

 

　　美聯物業住宅部營運總監張子存（Kelvin）及高級區域營業董事林偉強（Dennis）接受本報訪問時坦言：「地產代理與科技不是競爭關係，而是共生。」未來職場亦需要全面掌握運用「科技ABC」--人工智能（AI）、大數據（Big Data）、聊天機械人（Chatbot），追上時代。

 

美聯物業住宅部營運總監張子存（左）及高級區域營業董事林偉強（右）表示，該團隊正研究新AI功能及方案，方便客戶於網上睇樓時即時擺放家具，並直接購買心頭好。

 

科技革命3階段 做知識型代理

 

　　回顧過去十多年推動地產代理轉型，Kelvin稱，主要經歷3階段科技革命：（1）80年代，代理推行電腦化，加快房地產數據儲存及搜尋；（2）移動網絡崛起，網上找樓盤資料愈來愈盛行，搵樓網站及手機程式陸續出現；（3）AI崛起，可補充代理的不足，提升銷售效率。

 

　　Kelvin及Dennis均強調，除了充分掌握AI應用，是企業未來發展關鍵，「科技ABC」也如同英文字母的ABC一樣，必須學習及掌握箇中基礎應用。例如該公司近日大力推動前線善用AI剪片，大大簡化拍片及剪片時間，將拍片門檻降低，提升線上及社交平台吸客成效。另使用AI分析員工表現，更中肯了解同事的長處及短處，協助改善同事的表現等。在大數據分析方面，早已運用AI協助分析樓市及客戶數據，根據其喜好及需要，配對及推介合適物業，進行個人化推薦。在去年9月起，亦推出聊天機械人回覆WhatsApp方案，將回覆率大幅提升逾8成，94%的WhatsApp查詢在2分鐘內回覆。

 

　　然而，他們也直言在內部推動各方面的數碼改革，是萬事起頭難，包括要說服團隊上下都理解，作出嘗試；以及研究有何創新、貼地且實用的技術應用等。

 

　　在說服團隊成員方面，Kelvin回顧過去十多年每逢推出新事物，不少同事第一個反應可能都是抗拒為多，而且普遍都會遇到，「有一些年紀較大或較資深的同事，可能都因為有一套自己慣常的做生意模式，起初並未認同需要改革或是認為（採納科技）沒有用」，或是認為「自己是來做生意的，毋須學習額外的東西」。於是多年來也有構思應對方法，吸引同事學習，盼令他們邁向「知識型」及「科技型」代理。

 

設前線小組解決痛點 言傳身教

 

　　為了增加員工加入數碼轉型的動力，美聯早於2019年起成立由前線同事組成，專門針對其工作痛點提出意見的前線數碼轉型小組G6，助公司制定開發生意工具及培訓的方針。管理級同事亦會率先學習，以身教形式教導旗下同事，上行下效。

 

　　Kelvin分享，過往即使招聘IT專才，這些人才也未必擁有前線管理知識及經驗，導致在轉型過程中出現難以銜接實際應用部分，於是亦期望藉G6大幅縮減轉型時間，給予更貼地的意見助力轉型。

 

　　另在客戶體驗方面，Kelvin又表示，若要確保在網站及應用程式能夠齊集各區資訊及提供最新資訊，例如Floor Plan（樓層平面圖）、齊全的成交紀錄、市場趨勢等，就需要投放更大資源，例如「養更多人update資訊」。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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