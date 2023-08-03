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03/08/2023

【比比星期四】港股回吐第三日 反彈浪已完？| 擴大內需20條出爐 市場又BUY唔BUY？| 百威亞太一度創9個月新低

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　　評級機構惠譽突下調美國信貸評級，觸發環球股匯債波動，港股昨日失守兩萬關，今日繼續向下，低開113點後，在19500水平徘徊，半日跌幅收窄但仍跌XX點。踏入8月份港股已連跌兩個交易日，恒指上周累升1700多點，高見20330點後，已回吐了近一半，內地政策憧憬已炒完？港股8月份繼續炒上落？為提振中國內需市場，國家發改委等部門發布「關於恢復和擴大消費的措施」，涉及六大方面、20條措施，包括穩定汽車和住房等大宗消費，豐富文旅消費及優化小額消費信貸等。措施將如何幫助刺激內需消費？消費股中汽車股仍然是首選？百威亞太(01876)上半年溢利倒退8%，加上不派中期息，今早低開5.5%後愈跌愈深，一度質穿17元水平。夏天一向是啤酒的熱銷季節，現時是否買入的好時機？停牌逾16個月的恒大物業(06666)今日復牌即急插逾50%，低見1.13元。目前琅睇實恒大物業的前途要睇中國恒大(03333)會否重組成功，兼順利復牌。其實恒大物業本身無大問題，停牌都是版母企中國恒大所累，如果打算小注博反彈是否可取？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/09mDPoIHNYw

 

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