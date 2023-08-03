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03/08/2023

中大校董會改組愈揭愈臭

#中文大學 #中大 #校董會 #改組
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　　突然間中文大學校董會改組風波，變成新聞頭條，但報道只講當日，不問情由，於是，大家都以為事不關己，不以為然。

 

　　話說2018年世界盃外圍賽期間，中文大學學生在觀看比賽時，噓國歌，如此不尊重國家，亦不禮貌的表現，竟然只是被當時校長沈祖堯在網誌罵了幾句，卻不跟進，縱容搞事學生。

 

　　之後2019年黑暴時，中大變暴大，學生竟然不知羞恥，還「引以為傲」。在大學校園了製造幾千枚燃燒彈，讓校外暴徒進入校園，癱瘓吐露港公路。期間，校長段崇智竟然不分青紅皂白，聽信女生被性侵而批評警察，令局勢一發不可收拾。

 

　　黑暴過後，事件水落石出，什麼性侵完全是誣捏，不少人質疑段崇智，並多番要求他向警方道歉。他不但龜縮，而且還在2022年4月27日被提早續約三年。要知道他的合約到2023年年底結束，新合約2024年1月1日才生效，為何提早續約呢？

 

　　聘用大學校長一般都是全球招聘，經過多輪篩選面試才有所決定。中大校董會為何倉促行事？不進行全球招聘之餘，時任中大校董會主席梁乃鵬於2022年4月30日卸任，即是續約一事「趕」在他卸任前3天決定。

 

(Shutterstock)

 

　　更荒謬的是，當時中大校董會內3名立法會議員校董，因立法會換屆而退任，變成沒有議員監督的情況下，校董會竟趁此空檔，批准續約。

 

　　正因如此，才發生3名立法會議員提出改革中大校董會提案。提案目的就是要削減校內校董比例，改變教職員把持校董會狀況。

 

　　究竟中大校董會如何組成？校董會共55人，除了特首委任和立法會議員9人外，大學教職員28人、學生和校友3人，另外校董會可提名選出15人組成。可以想像，校董會內55人中，校內教職員超過半數，試問中大教職員敢在校董會開會時質疑校長嗎？試問中大教職員發揮到監管校方管理嗎？試問中大教職員以全港公眾利益先行嗎？

 

　　還有一事，就是換校徽風波，若非在批評聲中得以保留，舊校徽可能已經被取代。期間沒有中大管理層出來解畫，為何改校徽？花了多少錢？什麼人設計？總之一句，就是「話之你」。

 

　　由此反映出中大管理層處事輕率，而且不負責任；更令人氣忿的是中大校董會作為管理大學最高權力機構，竟然如此無能，起不到監察作用。

 

　　今次立法會提案削縮減校內校董比例，改變教職員把持校董會亂象。但校長段祟智不上立法會，再一次反映他的傲慢。而接替梁乃鵬任校董會主席的查逸超上星期在立法會上說「自己作為校董會主席『被架空』」，他說中大改校徽未經校董會通過、不知校長人工，亦不知校長段崇智原來有年終花紅，卻不用提交校董會討論通過。

 

　　中大亂象，令人側目。事件亦引發前特首梁振英發聲，叫廉政公署調查事件。中文大學一年花去納稅人7-80億，卻由一班自己友把持，試問怎能服眾？事到如今，中大校董會自把自為的局面，一定要推倒重來。

 

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