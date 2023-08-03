夏日超抵雪糕優惠：Häagen-Dazs買1送1再送優惠卡 / 7-Eleven雪條$10起！同場：IKEA新推人氣呂宋芒新地$6起

天氣這麼熱，相信大家都想食點凍的東西消暑，所以今次就為大家找來不同的雪糕優惠，有GODIVA雪糕優惠、Häagen-Dazs優惠及便利店的雪糕優惠，而文章更會介紹IKEA新推出的呂宋芒新地系列。一齊買一些回家消暑吧！即睇！

雪糕優惠│1. OK便利店：GODIVA雪糕買1送1+現金券再減$5

第一個優惠是OK便利店由即日起至8月6日，推出的4天限時優惠，大家可以在OK便利店以買1送1的優惠入手各款GODIVA冰凍甜點杯(100毫升)，即是$40會有2件，平均$20買到一個，抵！另外，大家可以再用OK便利店的雪糕現金券，再即減$5！

圖片來源：FB@ OK便利店 Circle K Hong Kong

推廣日期：2023年8月3日早上7時至2023年8月6日

詳情：https://www.facebook.com/circlekhongkong/posts/pfbid0cnBt7uoXkkLef5YxJBmwFxm8KYjSgwdyYnQ7QLeBuQDfxV3LnUUxHfaNv1TVfPCFl

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