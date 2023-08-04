海洋公園新展館 近距見二趾樹懶父子 蜜熊球蟒金剛鸚鵡 化身大使現身

【晴報專訊】海洋公園全新展館「樹懶與好友」正式開幕，二趾樹懶父子現已進駐，每日下午3時更舉辦會面環節，有動物護理員介紹其習性；蜜熊、球蟒和金剛鸚鵡則會化身動物大使，在指定時段現身，讓訪客近距離觀察。另又會展出多幅由人工智能（AI）繪成的動物畫作，又可透過虛擬實景（AR）認識「樹懶祖先」地懶等，冀訪客了解保育重要性。行政總裁黃嗣輝期望，公眾除關注保育鯨魚，亦要同時關心其他物種。

每日下午3時的「與樹懶會面」環節，動物護理員會分享樹懶生活習性。

「樹懶與好友」展館位於園內的香港老大街，甫入館內，一系列以樹懶做主角的「名畫」便會映入眼簾；接著可在藝術長廊欣賞由AI畫出的絕種動物畫作，主角包括已滅絕的西部黑犀牛、極危的靛冠噪鶥等；再前進便可見到二趾樹懶父子，父親為新加坡出生的13歲英木，而在園內出生的8歲Sonic則為其兒子，動物護理員更將在每日下午3時舉辦的「與樹懶會面」環節，分享樹懶的有趣生活習性。

「樹懶與好友」展館位於海洋公園內的香港老大街

展館有AI繪成的動物畫作

動物及保育主管祝效忠指，二趾樹懶大部分時間都在樹林棲息，並倒吊在樹枝或樹丫上，進食、休息、交配和生育均在樹上進行。牠們主要進食樹葉和果實等低能量食物，故動作遲緩，以保存能量，每日亦睡長達15小時。動物護理員又補充，二趾樹懶身長可達86厘米，且一般每周落地1次，主要是為了排洩、游水和移動到其他樹木，但他們絕不是便秘，只因牠們消化食物和新陳代謝速度，就如平日動作般非常慢。護理員又透露，英木的妻子和6歲女兒Storm，亦分別居於園內的熱帶雨林展館和雀鳥劇場，故園內其實共有4隻二趾樹懶。

同場亦有身手敏捷、以花蜜為主食、舌頭可長達12厘米的7歲雄性蜜熊Aviv，又有23歲雌性藍黃金剛鸚鵡Bon Bon、13歲雄性綠翅金剛鸚鵡Alpha、以及2條由漁護署充公後轉交公園的球蟒。牠們將化身動物大使，每日於指定時段在展館現身進行「動物趣談」，讓訪客近距離觀察和了解牠們的特徵和習性，以及認識如何保護其野外棲息地，但緊記不可觸摸；活動一般每日進行2次。

AR講解史前「地懶」倡保育

另訪客亦可透過AR認識樹懶的祖先，即早已絕種、體型龐大，可長達3米的地懶，甚至跟牠合照，又可於互動裝置創作獨一無二的動物畫作，並在展覽專區了解公園的動物保育工作。

黃嗣輝指，展館運用藝術館概念和科技，介紹「瀕危物種紅色名錄」記載的珍貴動物，啟發訪客不單只關注保育鯨魚，更要關注其他物種，為逆轉瀕危出一分力。

展館前身為「澳洲歷奇」，祝效忠稱，已安排笑翠鳥和小袋鼠移居香港動植物公園，南澳洲樹熊則已遷至位於英格蘭威爾特郡的朗利特野生動物團，並解釋遷移是為讓動物可與更多同伴一起生活。