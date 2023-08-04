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04/08/2023

白米逐步加價10% 料對食肆影響大 印度限出口影響 泰越米進口價料升3成

#上漲 #白米 #香港米行商會
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　　【晴報專訊】印度上月宣布即時禁止出口部分種類的白米，影響全球食米供應及價格。有本港食米進口商反映，泰國及越南的食米出口商已計劃加價。香港米行商會指，部分白米已逐步加價5%至10%，料對食肆影響較大，而港人家庭慣食的泰國及越南香米則未有明顯加幅，暫供應仍穩定。有食米進口商透露，已與出口商接洽，料食米進口價至少上漲3成。

 

米商指港人家庭慣食的泰國及越南香米未有明顯加幅，暫供應仍穩定。

 

　　印度為全球食米最大出口國，上月宣布即時禁止出口部分種類白米以平抑國內米價，影響全球食米價格。按工業貿易署數據，本港今年上半年零售米價微升，以進口量最多，佔整體57.7%的泰國米為例，香米6月平均價為每公斤13.57港元，較1月升約2%；佔進口量26.4%的越南香米，最新平均價為11.41港元，較1月增約3%；中國油粘及珍珠米半年間升2%至13.44港元。

 

市民慣食頂級香米 料影響較少

 

　　香港米行商會監事李豐年指，本港極少入口印度白米，惟印度禁止出口部分種類白米，會連帶影響泰、越白米出口價，部分白米已逐步加價5%至10%，料對食肆影響較大。李續指，香港市民習慣食的香米屬頂級米，價格本身較白米高近半，即使白米加價，相信對香米影響不大。

 

　　但該商會理事長陳建年則指，泰、越上月白米出口價每公噸增100美元，而香米亦增加20至30美元，但他強調，香米加幅屬正常波動，加上全球香米需求不大，其價格升幅有限，市民毋須過分擔心。他補充，香米價要待年尾收成期才知有否大波動。

 

倡與中央商討放寬內地米出口配額

 

　　本身是註冊食米進口商的香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，正與泰、越米出口商接洽，對價格調升未有共識，但預料加幅不少，至少升3成；而香米屬白米一種，料加幅相若。他表示，香港現時食米存量足夠2個月用量，未有即時價格影響；建議政府擴大食米貨源，除東盟國家，亦應與中央商討放寬內地米出口配額。

 

轉載自: 晴報

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