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04/08/2023

慢性腎病患者染新冠可用Paxlovid口服藥嗎？中大：按腎功能調整劑量6成人病毒量大減

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研究團隊（中大圖片）

 

　　新冠病毒容易引起患者出現併發症，惟現時治療指引不建議向腎功能低於3成的患者，處方口服抗病毒藥物「帕克斯洛維德」（Paxlovid）。但中大醫學院牽頭的研究顯示，只要按患者腎功能調整藥物劑量，逾9成慢性腎臟疾病患者可完成治療，逾6成的病毒量更大減，相信可為感染新冠的腎病患者提供新治療方案。

 

　　中大研究結果顯示本港第5波疫情期間，每百名需接受透析治療的腎病患者中，有約2名死於感染新冠病毒，而Paxlovid作為現時最有效口服藥，雖可降低患者入院風險、重症率或死亡率，但目前指引不建議為腎功能低於3成的患者處方該藥。

 

　　中大醫學院及威院團隊早前追蹤並分析85名服用Paxlovid的患者，當中65位患者的腎功能低於3成，59人更是需長期透析治療的嚴重腎病患者，並根據病人的腎功能下調Paxlovid藥量作治療；結果發現，94%患者順利完成治療，服用Paxlovid後出現的副作用與一般人相若，介乎5至6.2%，且過程中沒患者死亡。

 

94%患者順利完成治療

 

　　團隊發現接受治療的患者體內病毒量在第5和第10日均大降，有63.8%腎病患者在接受治療後第5日的體內核酸Ct值高於30。中大內科及藥物治療學系名譽臨床副教授周啟明指研究反映可為腎病患者治療新冠提供新方案。研究結果已刊《臨床感染疾病雜誌》。

 

 

轉載自: 晴報

 

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