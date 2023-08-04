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04/08/2023

本港9成中小企請人遇3大困難！專家兩招解決招聘困境

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一項專題調查指出，不少有招聘意慾的中小企承認，在請人時遇到困難。（資料圖片）

 

　　近年香港人手短缺問題正不斷加劇，各行各業請人難，對於資源有限的中小企來說，更是難上加難。近日有報告揭示，接近9成需招聘的本港中小企坦承出現請人困難，並主要面對3大困境。

 

　　要在絕境中打好「人才戰」，有專家提議，應善用政府政策輸入非本地員工，也可考慮採用人工智能（AI）取代人手。

 

　　人才荒的挑戰深不見底，日前香港生產力促進局一項專題調查指出，勞動力缺口持續，多個行業均受影響。調查訪問超過800間本地中小企，有29%需要招聘員工，其中12%正在增加職位，17%需要填補空缺。而其中88%需要招聘的中小企承認，在招聘時遇到困難。

 

　　報告提到，目前中小企在招聘員工時，主要面臨3大困境，分別為：1.難以聘請心儀人選（44%）、2.年輕人較少入行（36%）、以及3.勞動人口減少（27%）。

 

 

生成式AI協助 減輕員工負擔

 

　　生產力局首席創新總監張梓昌坦言，調查結果屬預期之內，也相信本地人才短缺的問題將會持續一段時間，「人口老化、出生率下跌等問題，均會為本地勞動力帶來影響。」他補充，本地人手短缺問題並非永恒，必定會逐步穩定。但針對目前情況，中小企仍需要趕快應對面前的挑戰，來維持日常運作。

 

　　張梓昌呼籲中小企應抱持開放態度，採取不同招聘策略，以長期應對人才荒的挑戰。例如可善用政府策略輸入非本地員工，「目前中小企最難聘請心儀人選，但畢竟本港的人才庫人才數量有限，若擴大往非本地人才庫尋找合適的人選，何樂而不為？」他又引述報告指，中小企對於聘請非本地員工的接納程度正慢慢增長，有31%有招聘困難的受訪中小企表示，會考慮聘請非本地員工，以減輕對日常營運的影響，反映企業願意借助輸入人才計劃紓緩人手短缺的壓力。

 

　　與此同時，他建議中小企可考慮使用人工智能協助人手，處理重複工序，並讓員工專注於處理其他高增值的工作。「尤其生成式人工智能技術誕生後，對於職場上的協助更為明顯。」他舉例，生成式AI可協助寫作、處理文書工作等簡單工作流程，在人手不足的情況下，可減輕員工負擔。

 

　　不過，張梓昌又指出，目前香港普遍企業對於人工智能的認識和理解依然不太深刻，未太了解可如何善用，所以目前也只有約1成4遇到招聘困難的中小企，會考慮使用人工智能取代人手。

 

　　但他強調，無可否認人工智能已是趨勢，呼籲中小企應盡快接納和採用，來保持競爭力。

 

為員工作培訓 加強網安警覺

 

　　他又提醒企業，在員工運用生成式人工智能時，應小心處理資料數據，「如果將公司機密文件輸入到ChatGPT或其他生成式人工智能工具中，或會出現資料外洩危機。」所以他呼籲，中小企在採用相關工具前，也應為員工作出相應培訓，並加深員工對於網絡安全的警覺，否則後果不堪設想。

 

 

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