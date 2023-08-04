【hot talk 1點鐘】港股整體形勢仍趨樂觀未轉差 全年目標高位睇24000點｜第四季部署貼士 中特估仍值博？

嘉賓：著名獨立股評人 陳永陸

環球股市在疫後復甦的這年榮辱互見，美股標指在美國息口仍未見頂下，年初至今累升近18%，連積弱多年的日股亦後來居上，累升近25%；惟港股跑輸環球股市，年初至上日累跌近3％！不過隨著美國加息步伐明朗化、內地刺激經濟政策陸續出台，2023年下半年有望再創新高？若趁市弱吼低撈底，有甚麼個股或板塊值得留意？資深獨立股評人陳永陸（陸叔）指，原來有一隻「跌市明燈」參考價值甚高，現時又能否透過此股走勢﹑參透後市走向？另外，陛叔亦會醒你港股第四季投資部署貼士，助你股海致勝！

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