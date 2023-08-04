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04/08/2023

過半學生唔用Facebook！棄用原因竟然係咁！Instagram / 小紅書 / 抖音邊個社交媒體是年輕一代最愛？

#打工仔 #Instagram #Facebook #老餅 #學生 #小紅書 #抖音呢 #社交平台 #習慣 #年青人 #調查
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Text: Sammy Leung

　　你會用Facebook嗎？你會用Instagram嗎？每個年代的人都會有自己的社交方法，自從智能電話普及，很多人都會用Facebook及Instagram和其他人交流或吸收資訊。但Instagram興起之後，大家有沒有聽過一句話：「Facebook是老餅才會用的！」到底現在的學生還會用Facebook嗎，還是他們已轉戰其他App，好像是小紅書及抖音呢？最近，有團體訪問了不少學生，發現原來有一個原因令他們不用Facebook，改用其他社交平台！

 

圖片來源：photoAC@WhiteClover

 

　　遵理潮指數在 2023 年 6 月底進行了一項「年青人使用社交媒體習慣」的調查，一共訪問了709名學生，結果發現超過9成（93.23%）受訪學生現時有使用Instagram，而接近一半（48.38%）的學生在用Facebook；另外，在內地較熱門的小紅書及抖音上，使用的學生比率分別為32.72%及18.9%。根據遵理潮指數於2013年進行調查，當年超過9成（94.03%）的受訪學生有使用Facebook，而十年後的比率明顯大跌了，但不足半數受訪學生在使用Facebook。

 

圖片來源：Unsplash@Solen Feyissa

 

　　但大家如果有一直用Facabook，都會發現年輕用家出心Post的次數的確比年紀較大的人少，但到底受訪學生最常用Facabook的主要原因是甚麼？接近8成半（84.55%）受訪學生指，自己在最近一個月都沒有發帖。而使用 Facebook 的主要原因是首3位分別是：

 

1.    觀看別人帖子／照片／影片

2.    瀏覽及搜集資訊（例如：瀏覽新聞及不同資訊平台）

3.    了解商品及網上購物

 

下一頁：咩原因令學生停用Facebook？他們有用小紅書及抖音嗎？

 

 

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