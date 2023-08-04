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04/08/2023

英超前哨社區盾！曼城靠控球致勝；阿仙奴提速反擊

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    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　上季尾段失準無緣冠軍的阿仙奴，與後勁凌厲成功衛冕的曼城，本週先在社區盾相遇。

 

　　槍手已經買來三個新兵，曼城則仍在填補空缺，此消彼長下，今場變成五五波，勝負要看兩大因素：臨場發揮和爭勝士氣。

 

　　兩隊在熱身賽各有勝負，雖然賽果不能作準，但可以肯定的是，槍手新兵融入得不錯，表現更上一層樓。

 

捷西斯受傷肯定不能趕及社區盾上陣，但其實對槍手並非壞事；曼城對捷西斯太熟悉，不論是用夏維斯或者托沙踢偽9號，都能殺曼城一個措手不及。

 

　　而曼城有根度簡和馬列斯離隊，兩者都是上季主力，即使買入高華斯域，但此子作用與根度簡和馬列斯不同，曼城暫時整體實力上略有下降。

 

　　上季以表現和實力而言，曼城確實佔優，但現時兩隊牌面上實力相距不遠，因此更看臨場發揮。

 

　　槍手球員比較年輕，速率較快；但曼城擅長控制節奏，即使阿仙奴強攻，曼城也可以通過反擊尋找入波機會。

 

　　如果兵工廠先入波，曼城就要靠夏蘭特的個人能力硬闖破門；但如果曼城先入波，槍手小將要搶曼城的控球也並不容易。

 

雖然根度簡離隊，但不要忘記曼城還有一個「新人」，他就是上季還未融入的加雲菲臘斯。一般球員加盟曼城，都需要有一到兩季的適應期，如果按照這個進程，菲臘斯今季應該有望爆發。而早前熱身賽，哥帥就排出雙防中的戰術，讓菲臘斯有更多出場機會，也釋放洛迪的進攻能力。

 

　　估計兩隊都有入波，但勝負只會是一球上落。

 

　　除了臨場發揮，爭勝士氣同樣左右賽果。

 

　　兵工廠上季最後階段失落錦標，尤其在作客曼城那場關鍵的6分波賽事，完全被壓制。今場遇到爭冠死對頭，一定希望趁這場賽事擊敗曼城，取得一個好開始，爭勝慾望槍手小將略高。

 

有傳阿仙奴已經和賓福特的門將大衛拉耶達成協議，後者有機會以4000萬鎊轉會費加盟。拉耶上季保持12場不失球紀錄，反而蘭斯度上季有14場clean sheet，為何阿迪達想換人？睇數據就明白，拉耶上季撲救率高達77%，比蘭斯度69%高，而成功開龍門球321次，比蘭斯度249次多3成，也符合阿迪達希望由門將做進攻起點的想法。

 

　　上季失落冠軍，槍手的確存在自己的問題，但這班年輕球員沒有氣餒，從早前幾場熱身賽可見，拼勁十足、狀態火熱，似乎已經為來季做好準備，爭勝心很強。

 

　　反而曼城仍在整合，熱身賽的表現不算最頂級。對於曼城而言，社區盾一向都是練兵的場合，上季在敗給利物浦，但並不影響聯賽的發揮，反而捧起社區盾的利物浦並不如當初強勢，反而聯賽一敗塗地。

 

　　兩隊實力差距並沒有想象中大，加上增兵之後的阿仙奴明顯更強，今場面對曼城，雙方有機會是拳來腳往，互不相讓，五五波比拼下，就看誰的把握能力更強。

 

曼城將會以破紀錄9000萬歐元的轉會費紀錄簽下萊比錫的嘉華度爾。此子在世界盃表現出色，有身高有速度，而且才22歲，有很大的發揮空間，而且所謂左腳球員，他甚至能踢閘，預計他有機會和尼敦艾基一同踢左路。

 

 

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