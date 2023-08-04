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04/08/2023

選民人數的啟示

#立法會 #選民登記冊 #選民登記 #票倉 #選民
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　早幾日政府就公布咗臨時選民登記冊，一如所料，喺近年極度低迷嘅政治氣氛之下，直選選民人數持續下降，比去年再跌多8.8萬人，得返432萬人左右。過往一向熱衷政治嘅「新投族」繼續隱晒形，年輕組群係拖低選民人數嘅重災區。

　　據政府資料顯示，最年輕嘅18至20歲選民，今年減幅最顯著，2022年有5.4萬人，今年得返2.6萬人，唔見一半有多，拉闊少少睇18歲至30歲成群，亦都跌近一成，人數減少6.4萬。整體來講，各政黨早前總重員去谷選民登記，成績絕對係唔合格，潛在嘅未登記選民，唔係已經離開咗香港，就係對政治感到「絕望」，最後連望都唔望下。

 



　　年輕選民下跌以外，功能組別選民人數亦都有明顯嘅跌幅，唔單止係個人票功能組別選民，係連公司票亦都「跌票」。

　　先睇睇個人票嘅組別，教育界由去年8.3萬人減至約7.9萬人；醫療衛生界由5.4萬人跌到得返5.2萬人左右；法律界選民亦都由7200多人降至6800多人；會計界亦都唔見咗千六票，由2.77萬跌到得返2.61萬人。

　　有政圈中人表示，呢幾個界別一向都係泛民票倉，以往新登記選民都多數係支持泛民嘅，喺泛民連日後出唔出到閘嘅政治氣氛之下，無新入行嘅人去登記做選民，確實都係意料之中。不過該名政圈人士就話，最令人感到意外嘅，係連一啲公司票組別，都有唔少跌幅，好似商界（一）、商界（二）、商界（三）全線報跌，商界（一）選民更由986人跌至952人。呢三個界別投得票嘅都係有份量人士，全部都喺大商會入面有表決權，正常本身有票就唔會無啦啦話唔玩，最大可能就係有啲公司退出咗商會之後，新入嘅都唔想牽涉太多政治，免得過就免，亦有可能係部分公司敵不過經濟低潮選擇結業，某程度上都係經濟寒暑表。

　　正如Tina 前文講過，政黨都收到任務要谷起年底嘅區議會投票率，不過睇到今次選民數字，政黨中人就話已經打定輸數，保得住2021年立法會三成投票率已經算係「5星星」喇！

 

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