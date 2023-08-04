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04/08/2023

海洋公園新開2大展館！近距離睇萌爆樹懶、蜜熊／動物版世界名畫打卡／活化珊瑚中心

#海洋公園 #樹懶 #展館 #二趾樹懶 #金剛鸚鵡 #蜜熊 #球蟒 #藝術長廊 #世界名畫 #動物權益 #西部黑犀牛 #靛冠噪鶥 #小熊貓 #保育 #專業動物團隊 #國際自然保護聯盟
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Text: Louise Yuen

　　海洋公園又有新展館！近日開幕的「樹懶與好友」住了可愛呆萌的二趾樹懶、蜜熊、球蟒等動物，讓大家近距離細賞他們的動態，指定時間更有見面會環節！另外，海洋奇觀更有住新活化珊瑚中心，利用全球首創的 3D 打印珊瑚礁盤技術幫助受損珊瑚自然復原，目前中心內就養殖了過百塊珊瑚碎片，同樣值得一看！

 

　　全新展館「樹懶與好友」位於夢幻水都，最大賣點一定是進駐了 2 隻呆萌的二趾樹懶 — 英木及 Sonic，當中更有樹懶成員是於海洋公園出生！館內除了可以近距離欣賞牠們慢動作移動的可愛模樣，每日 3pm 還設「與樹懶會面」環節，由動物護理員與大家分享一下樹懶的有趣生活習性。不說不知，原來牠們不論是進食、睡覺，也能在樹上保持上下倒轉的姿態！透過手機 AR 互動體驗，大家也可趁機認識牠的祖先—地懶。據說早已絕種的地懶體型龐大，長達 3 米，用 AR 即可跟牠打卡合照！

 

二趾樹懶

 

　　樹懶以外，「樹懶與好友」展館內還有金剛鸚鵡、蜜熊及球蟒，動物護理員每日 12pm 及2pm 也會舉行「動物趣談」，帶著館內不同動物朋友現身，讓大家近距離觀察，了解一下動物們的特徵、習性，以及保護牠們野外棲息地的方法。

 

蜜熊

金剛鸚鵡

球蟒

 

　　另外，展館又設藝術長廊，展出一系列由 AI 繪成動物版世界名畫，以及設計成不同場景的動物畫作，包括已滅絕的西部黑犀牛、極危的靛冠噪鶥及小熊貓等，讓大家認識國際自然保護聯盟（IUCN）發表的「瀕危物種紅色名錄」，同時也介紹了海洋公園及專業動物團隊參與的保育工作，包括繁殖、救援、療養、放歸以及持續跟進調查本港水域的鯨豚擱淺個案。

 

藝術長廊

 

「樹懶與好友」展館

位置︰海濱樂園的夢幻水都

詳情︰www.oceanpark.com.hk/tc/experience/attractions/attractions/sloth-and-friends-studio

 

下一頁︰暑假限定活化珊瑚中心！養殖過百塊珊瑚碎片

 

 

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