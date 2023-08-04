  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

04/08/2023

郵輪優惠｜坐全新名勝世界壹號遊台灣高雄！第二位加$1上船任食任玩

#0+3 #台灣 #輕旅行 #郵輪 #名勝世界壹號 #短線遊
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　以香港為母港的全新郵輪「名勝世界壹號」今年 4 月首航，主打來往香港、台灣及澎湖的短線遊，而且今年 9 月又加開香港出發至海南島三亞的新航線！郵輪最近有新優惠，預訂 9 月出發香港往高雄的指定行程及客房，第二位額外加 $1，即可上船任玩任玩，超吸引！

 

　　目前在全亞太地區航速最快的「名勝世界壹號」，全船共 13 層，提供多達 928 間客房，載客量達近 1,900 位，並以海上度假村為定位，有齊國際郵輪應有的豪華設施。最具標誌性一定是位於 12 樓的羅馬泳池，設凱撒滑水道及溫水池；星座劇院則可免費於船上欣賞電影及世界級魔術表演「海上幻影」；VR探索館又可體驗最新虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）的刺激遊戲，上船唔憂無節目！餐廳及酒吧亦多達 18 間，包括免費的星夢餐廳、麗都自助及燒烤餐廳、中菜廳百味軒等，另外也設火鍋、海鮮燒烤餐廳，選擇甚多。

 

 

【名勝世界壹號小知識】
排水量︰ 75,338 噸
長度︰ 268 米
寬度︰ 32 米
甲板層數︰ 13
載客量︰ 1,856（下舖床位）
客房數量︰ 928
承建商︰德國 Meyer Werft

 

　　郵輪客房則有 7 種房型，由基本的內側客房、露台客房至豪華之最 The Palace 皇宮套房都有。像皇宮套房面積約 85 平方米，不只設客廳、用餐區，更有寬敞的私人露台配按摩池！KKday 最近推出名勝世界壹號優惠，由即日起至 8 月 30 日，預訂內側客房、海景客房、露台客房，第二位只需額外加 $1 即可上船玩勻不同設施！以9 月出發的香港往高雄 3 日 2 晚行程為例，本來每人人要成 $3,700 包遊輪雜項費用、港務費及稅項，折後人均低至 $1,850 起，超吸引！

 

詳情︰www.kkday.com/zh-hk/product/138804?cid=9429

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#0+3 #台灣 #輕旅行 #郵輪 #名勝世界壹號 #短線遊

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流版IQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk