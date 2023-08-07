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07/08/2023

外勞「未開工先出糧」 運輸業申請反應淡 每人至少需$3萬 首輪今截止料未用盡配額

#專線小巴 #輸入外勞 #運輸業
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　　【晴報專訊】政府容許運輸業輸入1,700名外勞，首輪申請今截止。至上周五，當局暫接獲66宗申請，其中政府要求「先來港再培訓」，外勞來港首月幾乎肯定「白支人工」，連同薪金及各項支出，每名外勞「未開工」已至少3萬元「基本消費」，倘考不到駕照或無法適應，僱主隨時白費時間金錢，故業界不諱言，寧「從少開始」；跨境業界則稱，人手需求較迫切，最少2間公司擬輸入約百名外勞，但料有同行或仍抱觀望心態。綜合業界估計，首輪申請將未用盡配額。

 

專線小巴業料同行先觀望，待第二階段再申請輸入外勞。

 

　　運輸署表示，截至上周五下午5時，專線小巴及客車合計有66宗外勞申請，惟署方未能提供涉及外勞人數。有「小巴大王」之稱的香港專線小巴持牌人協會代表馬僑生稱，旗下多條小巴線料輸入40至50名司機；進智公交則料有30至40人；公共小型巴士總商會主席凌志強稱，商會會員料會輸入10多名司機，意味首輪申請，未必用盡小巴業的900個配額。

 

成本貴先觀望 寧「從少開始」

 

　　捷成車行旗下5條專線共申請輸入30名外勞，負責人魏沛揚解釋，每名外勞工資及住宿等起始成本合計太高，「每人未開工都要近3萬元，申請10人就要30萬，專線小巴如果咁好搵就唔使煩了」，寧「從少開始」，視乎情況再考慮下一輪會否再申請，估計現時約110個持「客運營業證」的綠van營辦商，有一半會申請輸入外勞，「小巴唔夠司機已積弱十幾年，非一下子能解決，現只先嘗試。」

 

　　進智行政總裁陳文俊稱，外勞「一來港就出糧」令成本大增，更無法保證「個個（外勞）都有心來開工」，慨嘆「（外勞成本）貴到不得了，但真係請唔到人，都要做（申請）」。

 

　　經營10條路線的「金匙」則申請輸入約10多名外勞，車務營運總監陳志輝稱，數字肯定不足以填補空缺，但望留空間在本地招聘，同時未知運輸署能否提供快期考牌，擔心外勞未必習慣本港工作環境，「如考唔到牌或做唔住離開，前期投入就全部白費」。他直言，現時「摸坐石頭過河」，料同行觀望，待第二階段再申請。

 

縱考牌可配合 營運商難同時培訓

 

　　客車業則有800個外勞配額，其中全港最大非專利巴士營運商冠忠巴士料輸入200至300名外勞。身兼公共巴士同業聯會執委的冠忠行政總裁黃焯安指，同行多對申請有興趣，惟要觀察首階段做法，政府亦無期望可一次過用盡配額，因即使運輸署考牌可配合，營運商亦未必有足夠人手同一時間培訓和照顧大量外勞。冠忠旗下環島中港通企業發展總監李少鳴稱，跨境業務外勞料佔120至160人，只要安排最後一更回內地，便可節省本地住宿成本。他同樣擔心考牌問題，但「輸入外勞在所難免，不如而家做」。

 

客車業界指800個外勞配額不足，但計及成本須「睇定啲」才申請。

 

　　永東直巴副總經理蔡順基則稱，自身公司會輸入100名外勞。他稱，800配額肯定不足，但同行都要考慮成本及自身需要，其中本地客車尚可靠高齡或退休司機短暫補充人手，但跨境司機年滿60歲便要退休，請人已更難；他相信，客車配額將由跨境車佔多，因本地小型客車公司未必需太多外勞人手，但成本高企下輸入量少亦不划算。香港運輸物流業工會聯會主席儲漢松指，初步了解酒店巴士、村巴等本地固定路線客車，對首輪申請輸入外勞意慾不高，主要因成本計算及想「睇定啲」。

 

小巴加價恐難免 跨境車未敢轉嫁成本

 

　　輸入外勞成本貴過本地招聘，有營運商稱加價在所難免，陳文俊明言，額外成本肯定轉嫁乘客。陳志輝則稱，疫後港人外遊增，「小巴生意仲差過疫情期間」，每次加價都有9成用於加人工，其餘亦是應付成本上漲。

 

輸入外勞成本貴，有專線小巴營運商稱成本勢轉嫁乘客。（資料圖片）

 

　　李少鳴則坦言，跨境車通關初期曾加價，但未幾已回落，因客源被高鐵搶走，只能用票價取勝，冀輸入外勞助開拓站點及客源。蔡順基稱，同行競爭激烈，加價空間有限，惟不會只因輸入外勞而加價。

 

轉載自: 晴報

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