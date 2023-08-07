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07/08/2023

mRNA疫苗之母賽艇喻科研 背向終點奮力前進

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　　【晴報專訊】全球新冠大流行，促成新型「mRNA疫苗」誕生，亦開啟治療癌症、罕見病等頑疾的大門。mRNA疫苗創始人之一Katalin Karikó教授，日前獲中大頒授榮譽理學博士學位，以表揚她對人類非凡貢獻。對新冠疫苗由研發至獲准緊急使用僅花不到1年，安全性備受質疑，Karikó反駁RNA早在60年前被發現，藥廠疫前已針對寨卡病毒進行mRNA臨床試驗。她以賽艇手比喻，形容科學研究縱永遠「背向終點線」，難辨目標是否正確，仍要不斷奮力前進，惟她未預計會成為抗疫功臣。

 

Karikó（右）指，現時年輕人對社會名流很熟悉，惟鮮能說出在世科學家名字，冀自身成就能激發更多人關注並享受STEM學習。（中大提供）

 

mRNA未來或可治療愛滋罕見病

 

　　68歲美籍匈牙利裔的Karikó上周五訪港，她透露研究生時代已投身RNA研究，一直深信其潛能。因RNA可產生具癒合作用蛋白質，她曾想像日後可用作治療燒傷，成為每個家庭「雪櫃中的常備藥」，卻從未意識mRNA會成為抗疫關鍵，令自己「站在鎂光燈下」。

 

　　對mRNA疫苗安全性，Karikó指，藥廠在疫前已使用相同技術，展開流感、寨卡及狂犬病毒的臨床試驗，尤其寨卡研究與新冠疫苗原理幾近相同，當2020年1月新冠基因序列公開後，3月已有疫苗可試用。對疫苗可引發心肌炎等問題，她指每種藥物均有副作用，如疫苗佐劑或加劇炎症，但RNA可降解，其本質上溫度愈高，保存時間愈短，不擔心存在長期問題。

 

　　Karikó續指，mRNA優勢是毋須用活病毒，日後若再現未知病毒，只需識別病原體或通過倖存者血樣，便可按新病毒序列信息改寫「模板」，生產新疫苗。

 

　　她又指，全球現正進行逾150項mRNA研究，包括治療愛滋病、EBV等病毒，或防止黑色素瘤、頭頸癌、胰腺癌復發，且可用於治療遺傳性罕見病、過敏症及防止蜱蟲叮咬引發腦炎等等。

 

　　身為女性科學家，Karikó直言，本港若想做好科研，必須發展「高質且能負擔」的託兒服務，她以自身經驗，其女兒蘇珊4個月大已交由醫護駐場的日託中心照顧，令她毋須擔心孩子健康和成長，女兒長大後亦成為勇奪2屆奧運金牌的賽艇選手，「所有女性為母後可重投研究十分重要。」

轉載自: 晴報

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