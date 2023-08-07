  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
肥碌大食遊
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

07/08/2023

「和昌」忙到褲都甩

#滷水 #慢煮牛面珠 #螄蚶 #生醃膏蟹 #鵝肝 #魚露浸花蛤 #滷水鵝 #和昌潮味館 #太子 #潮州菜 #美食地圖 #試食報告
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　通關之後，香港市面曾旺過一陣子，但正如賽馬術語——後上冇力。尤其晚市，不少食肆拍晒烏蠅嗌晒救命。

 

　　不過，據小弟觀察，其實如今飲食業有多少兩極化。做得好的，忙到癲，排曬大長龍，郁郁都話要輪半年以上，例如合時小廚、皇仁舊生會，與及新入榜的大坑火龍會館。

 

　　其他呢，大部分仍艱苦掙扎。

 

　　點解會有咁現狀？總的是，成功失敗皆有其因，冇乜符碌的。

 

　　不過，也有純「不幸」的，非戰之罪。例如荷里活商場的食肆，本來好地地相當旺，但就「從天而降」一單無厘頭凶殺案，就咁，已經兩個月食穀種，不知何時才能翻身，真慘情。

 

　　今日，又講講一間近兩年忙到「甩褲」的潮州菜——和昌潮味館。老鋪幾十年前在太子白楊街開業，第一代老闆姓黃，綽號「高佬叔」，主攻平民檔次的大排檔及快餐店。

 

　　不過，兩年前由第二代黃健聰（Jack）接手後，立即決心「升呢」，除照賣滷水鵝外，推出一系列傳統潮菜，另加自己研發改良的菜式。

 

和昌兩代皆「高人」。

 

　　阿Jack並非「二世祖」一類太子爺，而是真真正正由紅褲子做起。回歸祖業前，已在酒店業及酒樓業打滾多年，加上自己非常愛食，也曾走遍大江南北。故此，一接手，已打起名堂。食肆雖位處「九反之地」，滿佈黑白兩道，但仍有不少響噹噹人物慕名而來。

 

第二代阿Jack將和昌招牌擦得更亮麗。

 

　　我幫襯過幾次，次次食完想寫，但不少為食老友勸阻：「碌sir，唔好再介紹喇，否則，我哋全部冇得食㗎 ！」

 

　　唔得唔得，點可以自己「收埋食」？一於公開！不過，即然「高佬Jack」忙到抽筋，大家要有心理準備食檸檬可也。

 

我的菜單，你可照食。

 

　　我推介必試幾味，必須預訂：（一）魚露浸花蛤。隻隻肥嘟嘟揀手貨，調教魚露功夫到家。更正，全面照顧打卡者需要，擺設頗有藝術性味道；（二）滷水鵝粉肝。絕對媲美法國一級貨色。鵝肝由潮州指定農場直送，出自特級獅頭鵝，入口香軟細滑即溶，極品！

 

魚露浸花蛤，隻隻肥嘟嘟，入曬味。

鹵水鵝粉肝，香滑軟綿，入口即化。

 

　　（三）生醃膏蟹及螄蚶。不少香港人怕怕，但潮州老鄉則視之為寶，凡喜慶或老友聚餐，無此不歡。 我次次拍心口照食，因知道製作過程絕對衛生，用的貨也隻隻生猛，清洗乾淨後才用秘製魚露醃浸兩日，再以冷凍方式殺菌。生食，為我國飲食文化之一，後才傳到日本及韓國。其味的鮮及其肉的嫩，絕非蒸熟後可比！（四）慢煮牛面珠。此乃Jack自創菜式，用上等澳洲穀飼牛的厚面珠，西式厚切，然後用潮式滷水慢煮十八小時至軟腍，入口即爆膠質，配紅酒不作他想，冇得頂！

 

賣相似藝術品的生醃獅蚶。

骨膠原爆滿口的慢煑牛面珠。

 

和昌潮味館

地址：太子白楊街9號基隆樓地下。

電話：9539 5969

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多肥碌大食遊文章

你可能感興趣

#滷水 #慢煮牛面珠 #螄蚶 #生醃膏蟹 #鵝肝 #魚露浸花蛤 #滷水鵝 #和昌潮味館 #太子 #潮州菜 #美食地圖 #試食報告

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流版IQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk