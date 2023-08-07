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07/08/2023

【FOCUS】美信用降級風波，信鱷王還是信股神？

#巴菲特 #美債
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　　信「鱷王」還是信「股神」？惠譽上周二(1日)赫然下調美國信用評級至AA+，似應了達里奧6月「債務危機大周期後期階段開端」的警告，一路高歌猛進的納指錄3月以來最差單周表現。另一邊廂，巴菲特卻指「無須擔心」，並透露最近兩周各買入100億美元美債。巴郡(Berkshire Hathaway)周六公布的二季報另顯示，截至期末，持有的現金和短期美債投資接近創紀錄水平。

 

保險業務大賺，鐵路業務縮水

 

　　150億美元、104億美元、80億美元，說的是「股神」巴菲特執掌逾半世紀的巴郡，過去三季（4Q22、1Q23、2Q23）的股票淨賣出金額。跟標指自去年10月低點累升逾28%相反，公司持有現金及等價物水平，從去年底的1250億美元，飆升至6月底的1474億美元。由此，一個老套的問題再浮出水面，巴菲特在想甚麼？

 


　　看看巴郡最新業績，即能為游走在「軟著陸」和「硬著陸」之間的美國經濟把脈一二。第二季，公司淨賺359億美元（去年同期虧損432億美元）錄新高，反映基本業務業績的運營利潤（operating earnings）錄100.4億美元，其中保險承保業務、保險投資業務收入分別按年增74%、24%，錄12.5億美元、23.7億美元；非受控企業業務（持股20%-50%的企業，包括卡夫亨氏、西方石油等）收入按年飆194%，錄5.4億美元。

 

　　不過，擁有3.2萬英里軌道的BNSF鐵路業務，收入卻按年縮水24%，顯示消費品需求萎靡、員工工資上漲。此外，房地產經紀業務收入按年跌6.1%，反映抵押貸款利率上行的逆風。

 

短債袋高息，長債轉押軟著陸

 

　　對於持有1474億美元現金及等價物（按季增142億美元），巴菲特解釋，「只要經濟放緩和加息影響的一些證據持續存在，下半年就會繼續保持謹慎」；而其中包括的逾1200億美元短期美債，令巴郡二季度利息收入高達14億美元，應了巴菲特5月在公司年會上的估算，即國債投資組合每年可帶來50億美元收入，就連「鋼鐵俠」馬斯克最新亦指，短期美債是「無需動腦」的投資選擇。

 

 
　　同樣擁有重金的還有蘋果、谷歌、微軟等科技巨頭，分別達1670億美元、1180億美元、1110億美元，而亞馬遜、Meta、特斯拉亦分別擁有640億美元、530億美元、230億美元。

 

　　有何啟示？如果說短期美債交易擁擠，顯示市場預期加息周期高位見頂，那麼長期美債孳息攀升，則暗示市場正轉押注美國經濟軟著陸。儘管標指成分股二季度盈利恐錄2020年以來最差表現，但較多的現金、較高的利率以及未來較大的減息空間，都似令企業、聯儲更易應對可能的經濟衰退，巴菲特一句「美元是世界儲備貨幣，人人都知道這一點」，正是最好注解。

 

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