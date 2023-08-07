【港古仔】呂法傳師傅繼續拆解電影神怪橋段！最恐怖又真實嘅港產鬼片係邊套？俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入廟定係廟有最多靈體？

上一集，呂法傳師傅同大家一齊睇返幾套經典電影嘅神怪橋段，包括《行運超人》、《回魂夜》、《賭俠2002》，講解同風水、玄學等等有關嘅問題，包括「靈龜出海」、「曲水有情，直水無情」、山墳祖墳等概念，內容好精彩呀~



今集，隨住農曆七月就到，呂師傅會通我地會繼續睇多幾套鬼片嘅片段，講下同「靈體」有關嘅野。俾鬼上身「夾中指」可以驅邪？靈體最驚入廟，定係廟有最多靈體？鬼魂係唔係能夠以唔同型態出現？”最恐怖又真實嘅港產鬼片係邊套？一系列問題，呂師傅片中都大家分析講解！

影片網址：https://youtu.be/smne49bh61I

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更多內容：

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

► https://youtu.be/aPEBRASRGLE

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

► https://youtu.be/9hR8SpUqb3M

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

► https://youtu.be/XocK_CRIfn8

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

► https://youtu.be/6NsonkfzbcA

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