一個AI，分裂成兩個世界！甚麼是國家級AI落差？它將成為新冷戰科技鴻溝？

90年代以來是網絡、通訊、手機等等產業飛躍成長的年代，美國政壇對矽谷高度友善，甚至放任，尤其在微軟反壟斷一案之後，科技業好少碰上大麻煩。

到了奧巴馬任期也是如此，他的當選和社交媒體息息相關，矽谷巨頭也常常是白宮座上賓。加上科技樂觀主義彌漫，在他的任內， Facebook、Instagram、WhatsApp等等重大爭議性的收購落實。

事後孔明，Facebook的醜聞一單接一單，竊取個人資料未誠實披露，政府審查機關也被質疑失職。

中國也是如此，面對中國科技業市場封鎖、政府補貼、竊取科技、侵犯版權，美國政府往往以軟性呼籲、無效談判作為手段，任由抖音、騰訊、阿里巴巴在中國境內獨大，在美國上市，再挾大量資金大舉收購歐美電影、音樂、遊戲等等相關產業。

在此大背景之下，我們目睹一個新時代的折返點，全球的政治圈終於承認，一個過度放任的科技產業，將對於民主機制、社會公義造成嚴重的侵蝕和破壞。

目前美國各大科技公司包括蘋果、微軟到Google都在加大人工智慧的投資。五月底，當ChatGPT推出謹供付費會員使用的更新版本，這樣更多人關心AI落差的問題。

目前全球已經分為兩大陣營，久而久之，在AI的時代，甚至慢慢會出現國家級的落差，成為新冷戰的科技鴻溝，無論願意與否，我們都應該認真看待這個機會和挑戰。

在英國，很多會計師樓、律師樓、投資公司已經透過類似ChatGPT的人工智慧參與公司決策，這代表以後不再是人的競爭，也被迫要和人工智慧競爭。

當客戶、供應商、競爭對手，所有人都加大投資在人工智慧，我們一個不小心就會落後，導致被競爭對手超越的下場。與其擔心經濟大環境好不好，不如擔心如何利用人工智慧提升公司的競爭力。工作被人工智能取代並不可怕，可怕是香港年輕人被人工智慧的競爭對手取代。

首先，運算能力需要大量數據，英文的數據遠遠高過中文，目前全球數據庫的資料，中文數據資料其實只佔1.5%，英文超過60%，這是文化強弱的問題。

如果同一個文化的人大量使用模型，就會引導該文化偏好的內容，本地土炮文化很難與國際主流文化競爭。

目前山寨版ChatGPT，只讓中文解釋英語系的數據，所以他們積極發展自己的版本，避免政府觀點和AI提供的答案不同，招來殺身之禍。

Morgan Stanley前首席經濟學家Stephen Roach日前撰文指出，官方審查訊息是具有中國特色的ChatGPT一大陷阱。

買硬件，有錢人買iPhone最新的版本，窮一點可以買小米，生成式AI智慧系統，大家都想用最高智商180系統，不會有人選擇低智商80的系統。

從市場競爭角度來看，一個販賣錯誤訊息的產品，會導致用戶做出錯誤的決策而受損，這種產品將會被市場淘汰，除非主事者能夠提供正確的訊息的競爭者隔絕於外。

萬一AI開發商，即是美國目前的矽谷巨頭FAANG具有排他性，變成美國國家安全的問題，那麼中文和英文的文化差異更大，孩子將會面對國家級的AI落差。

如果你是父母，你會讓孩子用中文還是用英文？