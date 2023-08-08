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08/08/2023

好到你唔信和慘得過你信

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　　今天(8日)講兩件好到你唔信到慘得過你信的事。

 

　　(1)有隻股票惠陶集團(08238)昨日(7日)急挫九成，看圖一。

 

 

　　此股是做廣告和展覽，今年5月16日公布首季業績盈轉虧，明明白白，無呃人。而各大股東亦於5月24日至7月28日分批減持，但股價卻穩步上升，由5月16日的0.42元升至上周五(4日)的3.79元，升逾9倍，無隻港股升幅夠佢威。

 

　　但昨日開市就由3.74元，升高至3.8元，再跌至昨日的一毫子收，升9倍，跌九成九。

 

　　此股是否呃人？難說，因為盈轉虧，大股東出貨，都是港交所有紀錄。但股價仍升9倍，好到你唔信，結果是真有人信－－買入。只是到昨日，才驚覺由好到你唔信變成慘得過你信。

 

　　怕證監會要調查下嘞！

 

　　(2)美國職位增長一直都話好，美聯儲局亦以美職位增長好，而謂要加息。但在上周五，美政府將2023年以來的所有職位增長額都向下修訂（圖二）。

 

 

　　美國政府的就業數據幾十年來都是用這明呃你招，先是報就業數據有幾好幾好。但一兩個月後，或幾個月後，就來個data revision(修訂數據)，來修理、修理之前的報大數。

 

　　美聯儲局加息否，謂看數據(data dependent)。而所謂的數據，主要是就業數據，難道美聯儲局不知美國政府的就業數據是有data revision？data不靠譜，怎去data dependent？一句：扯貓尾。明知數據假，偏向假中尋。

 

美就業數據造假

 

　　筆者自去年9月起，數度寫文指美就業數據造假。2023年3月6日有文：《假可成真》，報道連費城美聯儲局的經濟師研究也謂就業數據被誇大，這算是官方文章吧！不然筆者小文就會被人話是假。2023年3月8日又有文《摩通都話美數據假》（圖三、圖四）。

 

 

 

　　但不知何故，市場仍是對每個月的美就業「好」數據，分析得似層層。筆者谷鬼氣，這兩三月來都少評這些「假」數據。此一如你找改性別者去競選乜乜小姐，你評來做乜，但如是去競選潘安美男始合何車。

 

　　為甚麼要有data revision？美政府知道假可當真，只能假一會，總不可以年年月月都是假，所以每到一定時日就會做data revision。一如抬高股價圖出貨者，不可能抬高十年八載，抬兩三個月就來個如惠陶集團的元神「歸位」。

 

　　美就業數據不單在增幅的量上來呃你，還在職位的質上來呃你。怎呃法？

 

　　7月的職位增長是18.7萬個，雖低於市場估的增20萬個，但仍不可謂不好，但真的嗎？

 

　　美勞工部謂7月美國的全職職位減58.5萬個是自新冠疫以來的最大跌幅（圖五）。但為何仍有18.7萬個職位增長？原因是Part-time職位增長了97.2萬個（圖六），而打多過一份兼職者則急升11.8萬個至811.3萬個（圖七）。

 

 

 

 

　　將三者並列一看（圖八），你認為美就業數據真是好嗎？

 

 

　　散工增多於長工，打多過一份散工者又增了人，是美美國工人真勤力，還是鬼叫你窮，頂硬上？

 

　　美聯儲局，應否對這一團糟的就業數據仍喊就業強勁，應加息？

 

　　筆者會替美聯儲局講，要加、要加，因為筆者早已講明，今時美聯儲局加息不是為遏通脹，而是有政治目的，為政治而加息，怎用看data吖？如信美聯儲局的data dependent言，怕是在夢鄉矣！明天(9日)續。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

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