做管理層要勇於Test and Learn！保險公司將AI引入招募流程，設專門課程擴大人才庫

保險公司近年善用創新科技如AI提升業務應變能力，在管理人才方面也同樣派上用場。

為回應社會環境轉變，友邦香港及澳門首席人力資源總監李美莊（Maylie）稱，投入許多心力時間，從多方面如企業文化、關注員工價值觀、身心健康等出發，制定人才管理及吸納人才策略。（黃建輝攝）

在人力資源領域擁有逾30年經驗的友邦（AIA）香港及澳門首席人力資源總監李美莊（Maylie）分享，借助數碼新技術，敏捷回應社會轉變，對於招聘、培訓、留人才等均十分重要。

本港勞動人口持續流失，不少行業出現人才荒，保險業亦不例外；加上經歷疫情，社會環境轉變，Maylie坦言面對的挑戰確實愈來愈大，考驗管理層是否能作出敏捷式（Agile）管理。

須抱持冒險家精神 勇於嘗試

她表示，「除了需要時刻留意業務發展機會，還要投入不少心力及時間，思考如何善用及留住人才。」

她強調，人才管理長久以來都是其首先需要顧及、最優先處理的議題，因此亦屢屢問道該如何配合，「才可以令一間公司不停進步，業務更優秀及更Efficient（高效率），持續擔當市場上的領導者呢？」Maylie認為，作為管理層也要不斷學習，抱持冒險家精神，勇於Test and Learn（測試與學習），不斷試新方法。

舉例，在迎接新一輪數碼科技浪潮的部署，該公司嘗試將AI引入人才招募流程之中，在招募多個崗位如精算、核保、市場推廣、客戶服務、營運分銷等，協助處理數據及簡化流程。

另從去年開始，亦在內部推出新政策助擴充人才庫，包括讓有興趣學習新技能的員工，如大數據分析及其他數碼科技等，可接受長達1年的專門培訓課程，相信可同時有助應對IT人才荒的競爭。

AIA透過健康應用程式鼓勵員工多運動及定期做體檢等，並設有任務獎賞如送戲票。（官方影片截圖）

訂人才政策 關注員工價值觀

有關保險業流失人才的情況，她指自己亦有從過往離職員工口中了解箇中因由，助思量應對方法。除了移民因素外，留意到影響人才決定去留的還有其他數項重要因素，如希望工作環境改變、需要更多時間兼顧家庭、盼在工作之中獲得身心發展機會等。

Maylie又透露，「有離職的同事曾告訴我，工作量太多導致沒時間陪伴家人。」因此在制定人才管理及吸納人才策略時，這些心聲也是她非常重視的因素，觀察到需要從更多方面，如企業文化、關注員工價值觀、身心健康等出發，「期望在競爭人才時，不僅讓他們擁有良好的Career Prospects（職業前景）及工作體驗，還覺得這是一間好公司」，增加歸屬感。