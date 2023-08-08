  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

08/08/2023

【KK星期二】內地外貿數據遜預期 經濟隱憂再增？︱內地通脹數據前瞻︱市場避險情緒或升溫 可部署黃金股？

#元宇證券 #港股 #林嘉麒 #hot talk 1點鐘 #通脹 #進出口 #內地經濟 #業績 #丘鈦科技 #黃金股 #02382 #01478 #00763 #01818 #01896 #00669 #舜宇 #貓眼娛樂 #中興通訊 #創科實業 #金礦股 #招金 #紫金 #02899
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　內地7月外貿數字出爐，以美元計，出口按年大跌14.5%，進口按年亦跌12.4%，兩者跌幅都擴大，兼差過市場預期，反映內地經濟復蘇陰霾加劇？另外內地將公布通賑數字CPI及PPI，市場預料按年分別跌0.4%及4%，內地或即將陷入通縮？內地經濟數據遜預期，會再拖累港股繼續向下？目前市場對內地刺激政策憧憬，是否已基本消化？經濟復蘇進度差過預期，在前景充滿不確定性下，或會刺激未來黃金需求？金礦股又值得吸納嗎？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/L5kyWVhYra4

 

►把時間軸拉到01:34開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#元宇證券 #港股 #林嘉麒 #hot talk 1點鐘 #通脹 #進出口 #內地經濟 #業績 #丘鈦科技 #黃金股 #02382 #01478 #00763 #01818 #01896 #00669 #舜宇 #貓眼娛樂 #中興通訊 #創科實業 #金礦股 #招金 #紫金 #02899

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅繼續拆解電影神怪橋段！最恐怖又真實嘅港產鬼片係邊套？俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入廟定係廟有最多靈體？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk