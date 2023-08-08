【KK星期二】內地外貿數據遜預期 經濟隱憂再增？︱內地通脹數據前瞻︱市場避險情緒或升溫 可部署黃金股？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

內地7月外貿數字出爐，以美元計，出口按年大跌14.5%，進口按年亦跌12.4%，兩者跌幅都擴大，兼差過市場預期，反映內地經濟復蘇陰霾加劇？另外內地將公布通賑數字CPI及PPI，市場預料按年分別跌0.4%及4%，內地或即將陷入通縮？內地經濟數據遜預期，會再拖累港股繼續向下？目前市場對內地刺激政策憧憬，是否已基本消化？經濟復蘇進度差過預期，在前景充滿不確定性下，或會刺激未來黃金需求？金礦股又值得吸納嗎？

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