千萬富翁絕不花錢在這5種東西上！不做維修？不吃兩種食物！香港人最常買這東西是浪費金錢？

當你有幾百萬甚至幾千萬身家，你花錢時會三思嗎？大家可能會覺得一眾富豪購物會不加思索，想買就買，但原來有些東西是有錢人從不考慮購買的！上次說到美國作家Tom Corley用5年時間訪問近200位白手興家富翁的生活習慣，今次就一起看看233位身家至少有320萬美元（約港幣2,500萬）的富翁5樣絕不購買的東西！看看你有沒有投放大量資金在不該購買的東西上！

延伸閱讀：我要財務自由、變成功人士！必學白手興家富翁6大生活習慣！

1. 加工及包裝食品

要致富首先要有強健的體魄，富豪不只注重自己的生意，健康才是他們的優先考慮和最大資本！他們並不會購買加工食物，如午餐肉等罐頭食品，而是選擇進食不含防腐劑的有機或健康食品，他們盡量會在食物的原產地，以及以優質農產品和肉類聞名的農場等地方採購。不過優質食材當然會比批發及加工食品昂貴，但為著自己有健康的身體，你願意花這些金錢嗎？

（圖片來源：Unsplash）

2. 平價易損壞物品



潮流轉得快，有時我們添置新品，不論是大型傢俬，抑或衣物等，都會考慮購買便宜又緊貼潮流的產品，就好像「快速時尚」（Fast Fashion）都是因此而生成！不過有錢人一致認同拒絕花錢緊貼流行趨勢，或者是廉價且手工粗糙的傢具，這些產品普遍容易損壞，他們寧花錢購買一些耐用的單品。雖然成本分分鐘比便宜產品高出2至3倍，但這樣就不用為要不停更換物品而煩惱！而且物品優質耐用，小數怕長計，分分鐘更慳錢！

（圖片來源：Unsplash）

下一頁：繼續睇有錢人絕不花錢買的東西！