林超英拍片教3招熱水爐慳電貼士！首要分一件事！即熱式vs儲水式，林超英揀邊款？

一到夏天天氣熱辣辣，就會想開冷氣，而說到「冷氣」、「慳電」、「環保」這幾個重點的關鍵字，想必大家都有機會想起天文台前台長林超英！而最近，香港浸會大學亞洲能源研究中心在YouTube上載了一條短片，他們找來林超英來講熱水爐的慳電小貼士，到底即熱式熱水爐及儲水式熱水爐，哪一種更慳電呢？

早前香港天氣相當熱，很多人在家中都會長開冷氣，而天文台前台長林超英一直主張「不開冷氣」更指自己收到不少的私訊，事關很多網民都想知佢有沒有開冷氣。林超英當時在自己的社交平台寫道：「由小風扇陪伴入睡，不開冷氣機，請大家不用天天 PM（私訊）我」。環保又慳電的他，近日就在港浸會大學亞洲能源研究中心的YouTube頻道上推出《慳電過招》的第一集，教大家有關熱水爐的3個慳電小貼士。

圖片來源：YouTube@ Asian Energy Studies Centre

慳電小貼士│1.熱水爐勿長開

慳電第一件事，大家要知道自己是用哪一款電熱水爐！林超英指，即熱式熱水爐不能長期開機，因為會很耗電的：「6分鐘就一度電」；而儲水式熱水爐如果長期開，熱水爐便會保持煲水的狀態，水變冷自動翻煲，令到長期自動又開又關，就會浪費很多很多的電！

圖片來源：YouTube@ Asian Energy Studies Centre

圖片來源：YouTube@ Asian Energy Studies Centre

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