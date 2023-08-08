  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

08/08/2023

美食博覽2023 | 8.17開鑼！新款人氣美食搶先睇：無需冷藏雪糕、水果味寬管粉、罐頭蛋糕

#美食博覽 #罐頭包裝蛋糕 #公眾館 #月餅 #美食商貿博覽 #國際現代化中醫藥及健康產品會議 #Food Expo #香港國際茶展 #雪糕 #尊貴美食區 #美食博覽2023 #水果味寬管粉 #家電家居博覽 #美與健生活博覽
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: 美食博覽提供

　　書展及同期舉行的運動消閒博覽及零食世界才於上月剛剛結束，眨眼間，同樣是全城期待的美食博覽2023亦快將於下周四開鑼，是各位吃貨發掘美食好時機！今屆美食博覽已全面開放飲食，大家可以盡情在場內即場享用美食，試餐飽！今年美食博覽將聯同家電．家居．博覽，以及美與健生活博覽於8月17至 21日（星期四至星期一）一連五日於香港會議展覽中心舉行，出發前率先睇下各展覽亮點！

 

　　未有機會出遊，但又想一嘗世界各地美食？美食博覽的「公眾館」有林林總總的特色美食，款款都有賣點兼新穎，好像泰國的無需冷藏雪糕、以意大利小麥粉和新鮮水果蓉手工製造的水果味寬管粉、來自荷蘭的雞尾酒雪條等。無論是創新料理，還是特色小吃，皆能在美食博覽中一網打盡！館内另一重點展區「美食薈萃廊」則網羅了30多個家傳戶曉的餐飲品牌，包括美心、大班、日清、壽桃、道地、萬洲國際、奇華、榮華、四洲等，為大家提供多不勝數的美食選擇和期間限定展場優惠！

 

美食博覽的「公眾館」帶來水果味寬管粉，採用優質杜蘭小麥粉及天然新鮮水果蓉手工製成。

100%人手製造的罐頭包裝蛋糕

「美食薈萃廊」則網羅了30多個家傳戶曉的餐飲品牌。圖為2022年美食博覽盛況。

 

尊貴美食區：特設K-Food專區

 

　　追求高級精緻美食的你你你，就不要錯過「尊貴美食區」，說是「尊貴」，展區網羅來自世界各地的頂級佳餚、精緻甜品和手工啤酒。今年還特別設有「韓味道」（K-Food）專區，讓熱愛韓國美食的朋友緊貼當地飲食潮流，享受最新的韓國美食，趕上「韓風」。另外，今年展區亦新增「醇酒．醉人」 （Wine Whisky Wonderland）主題，帶來各地的美酒佳釀，入場人士不妨慢慢「試到真」再買餐飽。

 

　　美食博覽2023電子入場券可於即日起透過票務合作夥伴AlipayHK及內地支付寶手機應用程式；以及01空間電子門票銷售平台、全線7-11、Circle K便利店，及八達通手機應用程式購買。想知更多最新活動詳情，可瀏覽美食博覽網站（hkfoodexpo.hktdc.com/tc）。

 

即睇美食博覽及各同期展覽、會議開放時間及詳情！

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#美食博覽 #罐頭包裝蛋糕 #公眾館 #月餅 #美食商貿博覽 #國際現代化中醫藥及健康產品會議 #Food Expo #香港國際茶展 #雪糕 #尊貴美食區 #美食博覽2023 #水果味寬管粉 #家電家居博覽 #美與健生活博覽

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅繼續拆解電影神怪橋段！最恐怖又真實嘅港產鬼片係邊套？俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入廟定係廟有最多靈體？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk