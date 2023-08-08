從蘋果、亞馬遜、Google、Facebook分析！點解了解消費者屬狩獵型還是採集型咁重要？

筆者在這次出差的旅程中終有時間把一早買過的書都看一遍，其中有一本是關於2010-2020年代四騎士的崛起分析（四騎士即指當代實力最雄厚，稱霸各自領域的四家公司：蘋果Apple、亞馬遜Amazon、谷歌Google，以及臉書Facebook），當中作者有提到一個很基本但我們常常忘掉的重點，就是消費者的本能、分類和特性。今天筆者就抽出中間提到的重點與大家分析一下。

書中提到的是植根在人類基因中的一些本能，作文明之初，當時只靠二元性別分工，男性負責體能需求較高，較危險的狩獵工作，同時間女性就負責處理危險度較低，但同樣重要的採集工作。時至今天，我們不會再有實際「狩獵」和「採集」類型的動作所需，但這種「天性」卻可以體現在我們的消費模式中，讓筆者為大家一一道來。

狩獵者擅長評估遠方物體，即獵物最先被發現的位置，而採集者需要的是評估周遭環境的能力，他們要評估甚麼東西可採，甚麼不可，要餵飽家人，又要避免把有害物帶至族群。植物不會到處亂跑，但需要的耐性更高，包括果實的顏色、熟度、形狀。獵人需要的是臨場反應，因為獵物不會等待。另一方面亦要計算風險，打到獵物不代表安全，還要把收穫拿到家，如果途中被其他人劫了（甚至自己也會成為獵物）就蝕大本了。

放回今天文明社會，採集者的消費模式（書中提到大多是女性，筆者則覺得不盡然，視乎大家的消費習慣）就需要對產品服務先有體驗，例如買衫希望先摸一下，甚至試穿，比拼不同顏色；狩獵者（同樣，書中形容的是男性，筆者則認為今天的社會中未必是根據性別定型）的模式則是先做資訊搜集，但到門市的一刻就是必須把東西拿回家的狀態，如果你店裏沒現貨就免談，直接去下一家。

了解到這兩種模式之後，我們要做的事情就簡單了，你首先要了解你面前的客人是哪種類型的消費者。如果是採集型的，你需要了解他們的喜好、渴求，提前給予資訊的比對，突顯為何自己提供的更適合他們，更加要強調事後如何可以配合他們，務求他們有更強烈的畫面感。

另一方面，如果是狩獵型的，我們就要學會勾起對方即時購買的衝動，讓他們覺得「今天錯過了，就沒有下次了」，今天錯過了的兔子，隔會就跑掉了，又或者今天天晴不獵，明天下雨就沒機會了。銷售的側重點在於罕有，無論是你能提供的服務，公司提供的優惠，又或是為何今天是最好的時機，明天買為何有分別？

今天先分享到這邊，希望幫到大家。書中還有很多關於四騎士成立當年的一些前瞻性思維，雖然今天時移世易，四騎士亦各自有轉型，但當中的一些智慧仍然是非常值得參考。如果對這本書有興趣，或者希望筆者繼續分析交流，不妨留言。