全國生態日 | 8.15勁多免費活動！5大好去處推介：濕地公園／嘉道理農場免費入場、「綠綠賞」換禮品大慳積分！即睇活動詳情、連結

下星期8月15日（星期二）是全國生態日！為響應節日，政府及不少非政府機構都推出多項特別優惠及活動，濕地公園、海洋公園等都參與其中，甚至免費入場！大家趁著暑假，快點看看有甚麼心水活動，一家大細到處玩樂，感受一下大自然！





全國生態日免費活動推介 ︳ 1. 香港濕地公園：一日限定免費入場＋濕地探索工作坊

隨著夏天的來臨，不少夏候鳥都會來港繁殖，趁著8月15日的全國生態日，大家可於當日免費到香港濕地公園參觀！只要經訪客中心進入公園便可，當中有不同的戶外觀鳥區，如泥灘及魚塘觀鳥屋，讓你在不同的棲息地看見各種雀鳥。當日亦可參與濕地探索中心工作坊，大家可以自由參觀，認識不同種類的濕地產物，並觀賞棲息於濕地的小動物。工作坊設有3個時段，大家到達公園後可預先報名，與小朋友一同「長知識」！

（圖片來源：香港濕地公園）

香港濕地公園全國生態日

開放時間：上午10時至下午5時

濕地探索中心工作坊

時段及活動：11:30（濕地小童畫）、14:45（濕地小童畫）、15:30（濕地主題解說：動物「偽」術家）

地點：濕地探索中心—生趣軒

網址：www.wetlandpark.gov.hk/tc/education/discoverycentre-workshops

全國生態日免費活動推介 ︳2. 環保署 「綠綠賞」：把握機會慳積分！特別折日81.5折換禮品！

大家有沒有使用「綠在區區」進行回收？平時需要積少成多地累積積分，再換取心儀禮品，但於8月15日全國生態日當天，大家可到環境保護署轄下綠在區區的回收環保站、回收便利點（不包括回收流動點）、設有禮品兌換機的智能回收設施或利用「綠綠賞」手機應用程式，以81.5折積分兌換心儀禮品，大家有甚麼想換的物品還差一點點就能換取？快點mark低於當天換領！

（圖片來源：香港生物多樣性資訊站）

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