日本城一站式直播！目的不只是帶貨？直播後續4大竅門提升銷售效果

上文提到日本城希望透過轉型成為全渠道零售連鎖便利綜合店「GMS」，為客戶帶來「一站式」的購物體驗，並利用廣泛的零售網絡，重塑實體店的消費產品組合，為客戶帶來便利並增加客流量。

最近該店便參加八達通和掌舖獨家推出「四通八達」一站式直播網店計劃，以直播形式，在八達通App與掌舖Boutir合作的線上購物平台，與消費者進行實時交流互動，拉近與商戶的距離，猶如置身實體店的購物體驗。

通過這些合作，日本城相信可以刺激電子商務業務，為集團尋求新的收入來源，擁有強大且廣泛的實體店網絡，為充分利用及擴大此優勢，致力打造便捷的全渠道零售模式。

日本城將繼續與供應商緊密合作，建立更多的對接安排，從而提高物流效率，輸出更多種類的產品。 此外，通過JHC電子平台提供更多種類的耐用和大件物品，例如塑料盒、家具和大電器，為客戶創造「一站式」的購物體驗，並通過實體店和電子平台之間的共享庫存提高運營效率。 另外，疫情過後，新增旅行有關旅行行李箱、旅行收納產品，以及健康產品如NMM等健康食品，同時亦會拓展周邊產品組合，如電子產品等。

圖片由作者提供

坊間以至全球各地都有直播帶貨，但直播不只是帶貨，直播能夠讓商戶品牌故事和理念呈現在消費者面前，在直播期間加插以下元素，是零售業做直播必學的。上一篇文章講到直播期間一些小貼士，但直播完成，並不代表整個銷售就結束，之後仍有不少竅門可以繼續提升銷售效果：

1. 售後客戶服務

直播完成，並不代表整個購物流程便完成，商戶可以在消費者購買產品完成後，再分享有關該產品的直播或短視頻，例如適合該時裝產品的五個配襯方法。這樣有助減低退貨率高達40%，以及提升滿意度59%。

2. 產品附設QR code

消費者如果錯過直播，商戶可以將之前的直播剪成短片並轉換成二維碼，然後貼在商品上，消費者購買商品後回家也可以再次重溫直播或短片。此舉有助大大提升二維碼使用率達 46.4%，以及重複購買率達 22%。

3. 商戶及前線員工轉化成數碼內容行銷專家

商戶及前線員工能夠慣性地利用直播或短片作商品展示、使用教學及用後評價分享，令消費群亦隨之習慣性地每天閱讀網站內容，將有助大幅提升產品點擊率 150%、停留觀看增加 3倍，以及重複觀看 22%。

4. 電郵

直播能夠吸引不同消費者觀看商戶新商品，商戶在收集消費者資料後，透過電郵再繼續將客戶重新定位，提供適切各類型消費者的商品及優惠作再行銷，令打開電郵率及點擊率分别提升 19% 及 65%。

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